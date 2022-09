Denuncian persecución política en instituto de educación superior en Tolima

Sigue La W conoció la denuncia de dos funcionarios del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional del Tolima, el ITFIP, quienes aseguran que han sido víctimas de persecución política.

De acuerdo con los testimonios, el rector del ITFIP, Mario Fernando Díaz, y las directivas realizan traslados constantes e injustificados donde el instituto no tiene sede. También denunciaron que sus quejas no han sido escuchadas.

¿Qué dicen los denunciantes?

Una de las historias que se conoció fue la de Jesús Rojas, auxiliar de Servicios Generales en ITFIP, quien aseguró que a finales de diciembre del 2021 recibió un oficio en el que le notificaron que debía comenzar sus funciones en enero de 2022.

Aunque asistió a cumplir sus funciones, no había un superior ni tampoco un espacio físico para que él pudiera ejercer sus labores.

“En días anteriores me abrieron un proceso por supuesto abandono de cargo, me lo abrieron de manera exprés por no ir de la mano con las ideologías políticas del rector”, aseguró Rojas.

También indicó que realizaron un traslado en esa sede el Tolima. De acuerdo con su testimonio, el rector no estaba a cargo de esas gestiones, sino el Comité de Control Interno.

En cuanto a las supuestas preferencias políticas del rector dijo: “desde enero de este año la inclinación presuntamente es el Partido Conservador, con el Clan Barreto que es tan conocido en el Tolima”.

Diana Calderón, auxiliar administrativa y quien es dirigente sindical del SUNET, que es el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, también denunció que ha sido víctima de persecución.

“Esto me ha generado un nivel de estrés muy elevado, me hacen una demanda para levantarme el fuero sindical sin tener en cuenta mi trastorno mixto de ansiedad, he sido cambiada de puesto en más de cinco ocasiones, yo no recluto gente”, indicó.

En cuanto a la situación del sindicato, dijo: “nos sentimos perseguidos por estar sindicalizados, hemos tenido diálogos con él, pero no ha surtido efecto, si fuera una profesional en el cargo aceptaría irme, pero tengo un padre de 73 años con quebrantos de salud”.

¿Qué responde el ITFIP?

Mario Fernando Díaz, el rector del ITFIP, indicó que con relación a los casos presentados en Sigue La W no tienen información de dichas quejas. Además, indicó que solo se han enterado por los medios de comunicación.

“Con relación de esos casos, que fueron denunciados en medios, los dos funcionarios no han presentado estos casos de acoso laboral al interior de la entidad, no hay ninguna queja”, dijo.

En cuanto a las presuntas inclinaciones con partidos políticos, indicó: “no tengo ningún vínculo con ninguna organización política”.