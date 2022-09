Día sin IVA: habrá dos jornadas en 2023 pero con cambios, dice Gobierno

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció este miércoles que incluyeron en la reforma tributaria dos jornadas de Día sin IVA para 2023 y estas se realizarían en febrero y agosto.

Estas nuevas jornadas traerán cambios respecto a las anteriores pues sólo aplicará para productos elaborados y producidos en Colombia que tengan un valor de hasta 3 millones de pesos.

“Le di mi aval a los dos Días sin IVA para una lista específica de productos nacionales, que creo que es una buena alternativa. Ya había estado hablando con Fenalco. Es decir, no aplica para productos importados”, aseveró Ocampo.

Según el ministro, el impacto fiscal es de alrededor de $100.000 millones, pero “tendría un impacto social interesante y sobre la industria, positiva”.

Recordemos que hace unos meses el ministro de Hacienda aseguró que no apoyaban más jornadas del Día sin IVA con el argumento de que no habían beneficiado a los hogares pobres y que no se apoyaba a los productos nacionales sino importados.

El gremio de los comerciantes celebró esta decisión y Jaime Alberto Cabal, el líder de Fenalco, señaló que “se continúa estimulando el comercio, especialmente el pequeño y mediano, y se estimula la producción y la industria nacional”.