Petro y la olla de presión por las pensiones de los colombianos

Existe una incertidumbre que corre por cuenta de los avisos del presidente sobre la reforma pensional y los rumores sobre quién será el presidente de Colpensiones. Lo cierto es que actualmente, nada de ello es claro y la ministra de Trabajo, líder natural del tema, no se ha pronunciado, pues ni ha designado viceministros de empleo y pensiones.

El presidente Petro dijo que piensa realizar un pago mensual de $500.000 a 3 millones de adultos mayores. Pero para darles un dato de la magnitud presupuestal de tal ayuda, les cuento que para cumplir eso, se requeriría de un pago de $1,5 billones mensuales, esto quiere decir $18 billones en un año.

Digamos que se tomara todo el ahorro de los fondos de pensiones ($300 billones), éste alcanzaría para 16 años y medio, es decir menos de la expectativa de vida de ese grupo poblacional al que se quiere ayudar, sin contar los que van llegando a la edad de merecer tal ayuda.

La pregunta del millón: ¿quiénes terminaran pagando tan loable propósito? Y la respuesta que hasta ahora ha dado su promotor es que se tomará del ahorro corriente de quienes contribuyen en el régimen privado de pensiones.

Es decir, que se pretende hacer política asistencial con el ahorro de quienes aportan en el régimen contributivo que con una reforma pensional pasarían a Colpensiones, a costa de disminuir las reservas pensionales, provocando así, que en el futuro próximo se deba acudir al endeudamiento público o a más impuestos.

Es claro que el país requiere una reforma pensional estructural y que ésta no debe apartarse de los principios de cobertura, sostenibilidad y equidad. Pero el remedio podría ser peor que la enfermedad, ojo, al querer repetir la historia del Seguro Social y tomar las reservas para otros propósitos, desfinanciando aún más el sistema.

Es urgente que este gobierno se pronuncie de fondo sobre el tema pensional, sin engañar a la gente y pensando en el desarrollo del país a futuro. No hay que pasar por alto que aún no designan presidente de Colpensiones, quien debe ser técnico, que conozca con profundidad el sistema, y no sólo sea elegido porque un partido político lo respalda o una cuota política más.

En definitiva, seguimos al Oído de este tema tan importante, el dinero de todos están en juego.