Paciencia y dinamismo, la clave de la exitosa carrera de Jorge Drexler

Jorge Drexler. (Photo by Arturo Holmes/Getty Images)

Jorge Drexler, cantautor uruguayo, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para hablar de su presentación en Bogotá y su nuevo trabajo discográfico, el álbum ‘Tinta y tiempo’.

“Estoy encantado de Bogotá por esta demostración de cariño enorme que espero merecer (…). El único elemento que falta ahí (álbum) es la hoja en blanco. La relación entre la hoja en blanco y la tinta son las herramientas del compositor”, comentó.

“Es una manera de repetirme a mí mismo. Me costó mucho escribir en la pandemia, en la impaciencia de querer que las canciones salieran ya”, agregó.

Asimismo, habló sobre el auge del reguetón en el mundo y cambios en la música latina con el género urbano.

“Veo con enorme alegría lo que está pasando con la música urbana a nivel mundial. Percibo una expansión del idioma español que ni en la época del tango había visto”, indicó.

De la misma forma, destacó que la importancia que ha tenido la paciencia en el desarrollo de su carrera como compositor y cantante.

“No creo mucho en la idea del fracaso y no considero así mi carrera en términos artísticos. Los 10 primeros años de mi carrera en España debí tener paciencia”, señaló.

Finalmente, aseguró que siempre ha estado dispuesto a explorar nuevos conceptos musicales, pues cree que tanto la vida como las personas son “dinámicos”.

“Siempre he creído en el dinamismo de la realidad, que no es estática, es dinámica. Todos somos entidades biológicas que cambian todo el tiempo. Siempre he sido un enemigo de la neofobia, que es el miedo a lo nuevo”, concluyó.