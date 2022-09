Viajes de Verónica Alcocer: congresistas opinan sobre decreto de Misión Especial

En diálogo con La W, la representante a la Cámara de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, aseguró que en el Pacto Histórico “hay un doble rasero”.

“El presidente de la Cámara, David Racero, criticaba precisamente a la primera dama María Juliana Ruiz por estas funciones porque, primero, esta es una oficina que no tiene funciones asignadas y que esto, que a mí me parece lo normal, lo criticaban mucho los petristas en su momento. Entonces que hoy les parezca normal y lo estén justificando ‘que es que siempre las primeras damas tenían estas misiones’ uno no los entiende”, dijo.

También resaltó que hay que enviar un mensaje de austeridad en medio del debate de una reforma tributaria.

“Esto sí me parece un mal mensaje. Tenemos para eso embajadas que pueden cubrir este tipo de eventos”, agregó.

Igualmente, dijo que esa es la faceta que se conoce de la primera dama.

“Encontrarla en las ferias, en las parrandas, en las fiestas. Esa es la personalidad de Verónica Alcocer”, señaló.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, aseguró que el gobierno quiere recuperar un espacio perdido con la “inadecuada política internacional del expresidente Iván Duque”.

“La tarea que está haciendo hoy nuestra primera dama es de suma importancia. Llevar nuestro folclor, llevar esa alegría que tenemos, esa representación que tiene ella del Caribe es sumamente importante para esas relaciones internacionales”, mencionó.

Y resaltó que la personalidad de Alcocer no debería generar vergüenza.

“Por supuesto que haremos una crítica si esa representación no se hace de manera adecuada con el protocolo y con lo que corresponden esas misiones internacionales”, concluyó.

