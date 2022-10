Andrés Felipe Arias no es testigo directo de delitos de Uribe: exfiscal Montealegre

A propósito del inicio de las audiencias en el caso por soborno de testigos y fraude procesal en el que está imputado el expresidente Álvaro Uribe, que comenzarán la próxima semana, en El Reporte Coronell se conversó con el exfiscal Eduardo Montealegre sobre este caso.

La Unidad Investigativa del diario El Tiempo publicó una declaración del exministro Andrés Felipe Arias, donde asegura que conversó en una cárcel de Estados Unidos con alias ‘Gordo Lindo’, alias ‘Cuco Vanoy’, alias ‘Macaco’ y alias ‘Mi sangre’.

Sin embargo, para el exfiscal Montealegre, Andrés Felipe Arias no tendría que ver en este caso que se adelanta en contra del expresidente Uribe.

“Andrés Felipe Arias no tiene nada que ver con este asunto porque no es testigo directo de absolutamente nada de los delitos cometidos por Uribe. Arias narra que a él le contaron algo en una cárcel de Estados Unidos, pero no es testigo de nada”, aseguró Montealegre.

El exfiscal también aseguró que el exministro podría considerarse como un “testigo paracaidista”.

“Cumple con los patrones que ha utilizado Uribe siempre, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que Uribe ha incurrido en 13 patrones delictivos, uno de esos patrones es que años después de haberse cometidos los hechos, de las conductas que se le imputan, aparecen unos testigos paracaidistas, produce testigos y saca testigos hasta por debajo de las piedras, saca testigos ad portas de tomarse las decisiones”, agregó.

En cuanto a las declaraciones de Andrés Felipe Arias, en las que hace referencia a los testimonios que conoció, indicó: “fueron recogidos por Diego Cadena, que es el gran articulador junto con Uribe de esta máquina de testigos falsos que ha presentado a la Fiscalía y “Uribito” ha hecho reiterar y mostrar testigos falsos que hacen parte de esa maquina de construcción de testigos”.

Sobre el caso Uribe

El exfiscal también respondió sobre las declaraciones de Álvaro Uribe, quien dice que es una infamia de Montealegre señalar que los testigos a favor de él están relacionados con La Oficina.

“Uribe en su larga carrera delictiva ha tenido una característica, es un hombre demasiado cínico. En el proceso está absolutamente probado que varios de los testigos que él aportó para favorecer su puesta inocencia son personas ligadas con La Oficina, es decir con el Cartel de Medellín”, expresó.

En cuanto al actual de la Fiscalía, dijo: “es una posición pusilánime porque es una Fiscalía que desde la época de Barbosa solamente ha tratado de tejer una cadena de impunidad en torno a Álvaro Uribe. Si algo ha caracterizado a la Fiscalía de Francisco Barbosa, es la de haberse constituido en parte del equipo de defensa de Álvaro Uribe y uno de los temas centrales era clarificar las relaciones que ha tenido el proceso de Álvaro Uribe y específicamente Álvaro Uribe con testigos del Cartel de Medellín, de La Oficina”.

A continuación, escuche la entrevista completa con el exfiscal Montealegre. En el encabezado sus declaraciones sobre Andrés Felipe Arias.