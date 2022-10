Fanny Lu estrena ‘Lágrimas de Amor’: “fue una invitación a hacer algo diferente”

La cantante Fanny Lu pasó por los micrófonos de Contrarreloj para contar detalles inéditos de su nueva canción ‘Lágrimas de Amor’, un tema en el que quiso experimentar con otro género musical.

De acuerdo con la artista colombiana, con ‘Lágrimas de Amor’ quiso rendirle un tributo a la música popular con el que “ha coqueteado desde hace un tiempo” y donde quiere seguir experimentando, “es un camino nuevo y bonito para andar”.

Además, mencionó que ha realizado varias versiones de sus canciones en el género popular. Sin embargo, señaló que sus primeros temas siempre la acompañarán.

“Las canciones de tropipop seguirán haciendo parte de mi historia y seguirán haciendo parte de mis shows”, señaló.

Fanny Lu describió este sencillo como un milagro que llegó a su vida, “siempre escribo mis canciones en colaboración de grupos de compositores que invito, pero esta me la mandaron y dije ‘me encanta, soy yo, la letra, la actitud’, una canción muy corta pero que en sus versos resumen un sentir que he venido cantando en muchas de mis canciones. Es una canción de empoderamiento, pero tan honesta. El popular (género) da esa lágrima y esa profundidad. Era un regalo de Dios, cómo invitándome a hacer algo diferente”.

Por otro lado, se refirió al video de su canción el cual, según explicó, fue todo un reto.

“El video de la canción es lindo porque recuerda esos momentos en los que te rompen el corazón a tal punto que todos esos recuerdos que has construido que eran felicidad y amor, ahora son una tortura (…) Me impresiona mucho porque lo he sentido varias veces y creo que pudimos plasmar, en este video, el vacío que deja una historia de desamor”.