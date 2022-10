Ingreso Solidario: ¿qué pasa si no reclama el dinero?

El programa de Ingreso Solidario fue implementado por el Gobierno Nacional, con el fin de contrarrestar los efectos de la pandemia en los hogares del país y beneficiar a los colombianos en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica.

De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social, desde el pasado 26 de septiembre iniciaron los pagos de Ingreso Solidario correspondientes a los ciclos 30 y 31, es decir, de septiembre y octubre.

Cabe resaltar que desde el mes de julio los montos que recibieron las familias variaron, esto dependiendo del nivel de Sisbén IV y la cantidad de personas en cada hogar.

Un hogar con una persona en grupo A recibirá 400.000 pesos cada dos meses.

Un hogar con una persona del grupo B recibirá 380.000 pesos.

Un hogar con dos personas en el grupo A recibirá 440.000 pesos

Un hogar con dos personas del grupo B recibirá 396.000 pesos.

Un hogar con tres miembros en grupo A recibirá 480.000 pesos.

Un hogar con tres miembros en grupo B recibirá 412.000 pesos.

Un hogar con 4 o más miembros en grupo A recibirá 520.000 pesos.

Un hogar con 4 o más miembros del grupo B recibirá 428.000 pesos.

Por su parte, los hogares del grupo C seguirán recibiendo 380.000 pesos en pagos bimestrales

¿Qué pasa si no reclama su dinero?

Según Prosperidad Social si algún hogar, que es potencial beneficiario, no ha recibido alguno de los giros del Ingreso Solidario, los recursos de los giros no cobrados se acumularán.

“El Gobierno Nacional es consciente de que hay beneficiarios que aún no han podido reclamar ninguno de los giros, por lo que se podrán recibir acumulados. Sin embargo, desde enero de 2021 solo se podrán acumular hasta tres pagos del programa. Los beneficiarios que no hagan cobro de tres pagos consecutivos serán suspendidos del programa y no se les programará pagos en los meses sucesivos”, explican.

Calendario de Ingreso Solidario para 2022

En lo que resta del año quedan dos ciclos del programa de Ingreso Solidario: