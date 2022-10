Julio Sánchez Cristo a México sobre denuncias de colombianos: “no los maltraten”

Colombia

Después de que Anato, gremio de las agencias de Viajes, expresara su preocupación por las denuncias de colombianos inadmitidos en México, Julio Sánchez Cristo, director de La W, se pronunció sobre las denuncias que se han hecho en esta emisora desde 2021 acerca de esta situación.

Y es que, a pesar de que México es el segundo país del mundo receptivo de colombianos y viene con un crecimiento este año de un 76% en comparación con el 2019, de enero a septiembre de 2022 van 6.625 inadmisiones a colombianos.

Según dijo en La W Paula Cortés, la presidenta del gremio, esta preocupación se la han venido manifestando al Gobierno de Gustavo Petro. Pero, a pesar de que el pasado mes de marzo se acordó con las autoridades mexicanas un preregistro para ingresar a México, las denuncias continúan y por eso las agencias de viajes están replanteando continuar ofreciendo viajes a ese destino.

Para Julio Sánchez Cristo, esta situación debe llegar a otro escenario.

Ante los más de 6.000 incidentes reportados, Sánchez Cristo advirtió: “Nosotros amamos a México nos gusta mucho ir a México y sus destinos son maravillosos. Pero si a esto no se le pone ‘tatequieto’, nos van a seguir maltratando y el Gobierno mexicano va a seguir incumpliéndole al Gobierno colombiano”.

Así mismo, el director de La W se mostró de acuerdo con el hecho de que los mexicanos de a pie no pueden pagar los platos rotos: “El mexicano que quiera entrar a Colombia no tiene la culpa del manejo que le están dando en el aeropuerto a los colombianos. Nosotros seguimos firmes recibiendo mexicanos (...) pero entonces que las agencias (de viajes) ofrezcan otro destino”.

Julio Sánchez Cristo también reiteró su solidaridad con los turistas colombianos que han hecho denuncias: “En solidaridad con lo que estoy escuchando, yo no vuelvo a México. Sé que no les importa, que no les hago falta, que tienen muchos turistas, pero yo no vuelvo a México”.

Agregó que la situación es inaceptable y buscará otro destino, al considerar que “esto es el colmo”.

“Sobre todo ahora México tiene el termómetro de los valores morales, sociales y de la calidad de los invididuos que los visitan. ¿Será que las autoridades en el aeropuerto no ven las noticias de lo q esta pasando en México”, advirtió.

Finalmente, sobre el prerequisito de ingreso acordado entre México y Colombia, Sánchez Cristo concluyó:

“Si el tema es el paso a Estados Unidos, que le pidan a la gente la visa a Estados Unidos (...) si tiene visa de Estados Unidos, no se va a ir con la señora y los niños con un “coyote” a pasarse la frontera. Pongan los requisitos que quieran, pero no maltraten a la gente”.

Escuche este editorial de Julio Sánchez Cristo en La W:

¿Qué denuncian los afectados?

Peter Iván Parra, un colombiano que viajó a México para celebrar el décimo aniversario junto a su esposa, terminó siendo inadmitido tras una alerta de las autoridades migratorias.

“Tuvimos la mala fortuna de llegar a migración México y encontrarnos con la sorpresa de ser inadmitidos sin explicación alguna. Solo nos pidieron los pasaportes y me dijeron a los cinco minutos que yo tenía una alerta migratoria. Pasamos a una segunda entrevista a la hora diciendo que el consulado tenía que verificar. Llegué en el vuelo de las 5:00 de la mañana, te quitan el celular, los documentos, la billetera y te meten a un cuarto con las condiciones más deplorables, un trato inhumano, para los colombianos hay un trato diferente”, dijo Parra.

Camilo* contó que su primo viajó junto a dos niños de 4 y 9 años. Sin embargo, están en medio de la incertidumbre tras ser inadmitidos.

También se conoció la historia de Luis Madrid, un colombiano que viajó con cinco adultos y dos niños desde Medellín hacia México.

“Desde que llegamos notamos algo extraño, a todos los colombianos nos estaban llevando a un cuarto, tomaron nuestros pasaportes porque teníamos planeado el viaje hace como cuatro meses. Nos pasaron al cuarto migratorio y nos dijeron que no contáramos el dinero porque, así como todos los colombianos, teníamos inconsistencias”, aseguró Luis Madrid.