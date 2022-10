Julio Sánchez Cristo habló con Anna ‘Delvey’ Sorokin, estafadora de New York

Anna Sorokin (Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images) / TIMOTHY A. CLARY

En diálogo con La W Anna Sorokin, la famosa estafadora de la alta sociedad de Nueva York y que inspiró la serie de Netflix ‘Inventando a Anna’, habló sobre su historia y su deseo de quedarse en Estados Unidos.

Sorokin se encuentra en casa por cárcel en Estados Unidos, luego de que en mayo de 2019 fuera condenada a entre cuatro y doce años de prisión por implicación en delitos financieros, entre este hurto mayor y el robo de un avión privado. Cabe resaltar que luego de cumplir cuatro años, fue enviada a detención de inmigrantes porque su visa había caducado.

Sorokin o Anna ‘Delvey’, como se hizo dar a conocer en la alta sociedad, confesó que las estafas no estuvieron premeditadas, “las personas no pusieron en consideración mi edad, yo presenté mi idea y muchos me creyeron, pero nunca creé una estrategia”.

En ese sentido, manifestó que, desde un principio, quería impulsar su proyecto, la fundación ‘Anna Delvey’, un centro de arte para la alta sociedad: “quería abrir un local en Nueva York y luego tener sucursales en todo el mundo”, expresó.

La serie

La serie de Netflix, que se ha convertido en una de las más populares en los últimos días, narra la historia de esta famosa estafadora. No obstante, Anna Sorokin, aseguró que “no se ajusta a la realidad de los hechos”.

“Netflix quiso hacer una historia más atractiva”, manifestó.

Anna Sorokin, aseguró que la grande de streaming la contactó para conocer algunos detalles de su vida. Sin embargo, no tenía información sobre el contenido que mostrarían en la producción. Además, contó que se reunió con Julia Garner, actriz que la interpreta en la serie.

¿Cuánto dinero estafó?

En cuanto al dinero que hurtó, manifestó que inicialmente fue declarada culpable por robo mayor de 22 millones de dólares y posteriormente otros dos cargos que sumaron 200.000 dólares en total.

Por ahora Sorokin, nacida en Alemania, está batallando para quedarse en el país norteamericano, ya que su visa expiró y podría enfrentarse a la deportación.

“Quiero quedarme y vivir en Nueva York en libertad, tratar de restituir a las personas y hacer algo positivo (…) soy muy conocida en Alemania debido al caso, podría trabajar desde cualquier lugar del mundo, pero quiero quedarme en Estados Unidos”.

Por último, aseguró que no puede culpar a las personas por la percepción que tienen de ella. Sin embargo, quiere cambiar y trabajar para demostrar que no es “una persona superficial, interesada en los lujos”.

“Espero que mi historia no motive a otras personas a cometer los delitos que yo hice”, puntualizó.

