Manager de artistas denuncia a Clan Music por presunta estafa a través de Dayli Cop

Jairo Martínez Fernández, representante de artistas que se han visto involucrados con Dayli COP, pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar sobre su relación con esta criptomoneda.

Para iniciar, explicó que él no conocía Dayli. “Hay una empresa, una compañía de discos que se llama Clan Music que estaba asociada a esa criptomoneda, nunca recibí nada de la criptomoneda, mi demanda es para Clan Music y Juan José Benavides, uno de sus dueños que estaba involucrado con esa criptomoneda”.

Según comentó Martínez, hizo un acuerdo con Clan Music por 50.000 dólares de entrada y 50.000 dólares a los seis meses. “Cuando empiezo a trabajar con ellos me dijeron que me iban a pagar con mi criptomoneda, yo les dije que cuando me los fueran a pagar que lo hicieran en dólares o pesos”.

Además, expresó que Clan Music consistía en estudios de grabación “espectaculares y completos”.

De igual forma, aseguró que durante los 7 meses que trabajó con ellos no recibió ningún pago y, sin embargo, sí usaron su nombre, bajo Clan Music, para negociar con los clientes.

Por otra parte, dejó claro que él ya renunció a ser representante legal de Clan Music, pero no ha obtenido una respuesta por parte de la compañía. “Yo firmé cuando fui representante legal y han aprovechado eso para hacer de toda vaina, negociaciones con todos los empleados sin mi autorización”.

Para finalizar, Martínez dijo que “nunca supe si sus negocios eran rentables, ellos usaban Dayli para apoyar todos sus negocios, y tal vez fui un poco ligero en no cobrar mi plata de inmediato y salirme de ahí, yo vi un negocio de muchos años”.

Agregando que “me faltó precaución (…) yo me metí en un negocio que se veía fascinante. Fui un poco soñador porque vi dentro de Clan Music un negocio para muchos años”.

Escuche la entrevista completa a continuación: