“Fuimos inadmitidos sin explicación”: el calvario de colombianos al llegar a México

La W continúa conociendo denuncias de viajeros colombianos que aseguran ser inadmitidos al llegar a los aeropuertos de México. Aunque algunos dicen tener sus documentos en regla, aseguran que son tratados en “condiciones deplorables”.

Peter Iván Parra, un colombiano que viajó a México para celebrar el décimo aniversario junto a su esposa, terminó siendo inadmitido tras una alerta de las autoridades migratorias.

“Tuvimos la mala fortuna de llegar a migración México y encontrarnos con la sorpresa de ser inadmitidos sin explicación alguna. Solo nos pidieron los pasaportes y me dijeron a los cinco minutos que yo tenía una alerta migratoria. Pasamos a una segunda entrevista a la hora diciendo que el consulado tenía que verificar. Llegué en el vuelo de las 5:00 de la mañana, te quitan el celular, los documentos, la billetera y te meten a un cuarto con las condiciones más deplorables, un trato inhumano, para los colombianos hay un trato diferente”, indicó Parra.

Camilo* contó que su primo viajó junto a dos niños de 4 y 9 años. Sin embargo, están en medio de la incertidumbre tras ser inadmitidos.

“Es una incertidumbre, lo único que pudieron comunicar es que los tienen allá, les quitaron los celulares y a los niños los tienen en otro lugar”, narró.

Finalmente se conoció la historia de Luis Madrid, un colombiano que viajó con cinco adultos y dos niños desde Medellín hacia México.

“Desde que llegamos notamos algo extraño, a todos los colombianos nos estaban llevando a un cuarto, tomaron nuestros pasaportes porque teníamos planeado el viaje hace como cuatro meses. Nos pasaron al cuarto migratorio y nos dijeron que no contáramos el dinero porque, así como todos los colombianos, teníamos inconsistencias”, dijo Luis Madrid.

La W intentó comunicarse con el cónsul Oswaldo Parada, pero aseguró que no podía dar declaraciones al aire.

¿Qué dice Anato?

ANATO, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, aseguró que hay preocupación por un aumento de denuncias de colombianos que son inadmitidos al llegar a México.

“Esperamos que el vicecanciller y el embajador haga un pronunciamiento muy fuerte, las agencias de viaje nos han manifestado que no van a poder seguir ofreciendo México, en estas condiciones tienen mucho temor y que los encierren en cuarticos, les roben los celulares, los dejen encerrados dos o tres días”, narró.

Por eso, hizo un llamado a los gobiernos de México y de Colombia para adelantar acciones ante este aumento de inadmisiones en los aeropuertos mexicanos.

“Es una pesadilla, pero más allá del tema económico, es triste cómo dejan a los colombianos en condiciones inhumanas en el aeropuerto de México, tiene que haber un pronunciamiento fuerte de los Gobiernos y Cancillería. Veníamos en un fortalecimiento importante, pero nos quedamos sin embajador en México. Sin un liderazgo es muy difícil, hemos retomado en los últimos meses comunicación con el gobierno y por eso me he acercado a la cónsul en Cancún y no encontramos una salida muy clara. Acordamos una reunión para seguir afianzando el tema, pero el Gobierno tiene que tomar partido urgentemente en esta situación”, precisó.