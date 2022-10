Debate: ¿Deben prohibirse las peleas de gallos en Colombia?

El próximo 5 de octubre se debatirá en la plenaria del Senado un proyecto de ley que busca prohibir, progresivamente, las peleas de gallos en Colombia.

Andrea Padilla, senadora por los derechos de los animales y Hugo García, miembro de la junta directiva de la Federación Nacional de la Gallística en Colombia (Fenagacol) hablaron en Sigue La W sobre esta iniciativa y sobre las implicaciones que traería.

De acuerdo con García, esta actividad genera cerca “125.000 empleos directos y 165.000 empleos indirectos”, por lo desde Fenagacol alertan sobre una posible afectación económica.

Además, señaló que las peleas de gallos “hacen parte de la cultura y tradición milenaria en Colombia”.

Por su parte, la senadora Padilla señaló que han realizado una consulta a los Ministerios de Comercio, Industria y Trabajo para conocer la realidad de estas cifras.

“Son cifras que no tienen una fuente oficial, hemos hecho la investigación, pero todos nos responden que ellos no reconocen que esta actividad sea una fuente de empleo (…) Resulta que en el Estado es como si esto no existiera como una actividad formal y generadora de empleo”.

De igual forma, explicó que Coljuegos les aseguró que actualmente no existe en el país ninguna concesión vigente para la operación de apuestas sobre las peleas de gallos.

Sobre este tema, García aseguró que desde Fenagacol no declaran las peleas de gallos como un juego de azar, sino una cultura y tradición “lo de nosotros no es por juego, no es por la plata, somos empresarios”.

Por otro lado, la senadora mencionó que en el proyecto de ley establecerán un tiempo de 3 años con el propósito de esclarecer quiénes viven de esta actividad o quiénes obtienen algún recurso.

“Estamos planteando que haya un periodo de transición de 3 años, para que el Gobierno identifique a los sectores que viven de estas actividades, porque no se sabe cuáles galleras tienen Cámara de Comercio y no se sabe dónde están ubicadas, teniendo en cuenta que muchas operan en la clandestinidad”.

Además, señaló que, durante estos tres años, quienes deseen organizar peleas de gallos tendrán que acogerse a las medidas y restricciones que traerá el proyecto de ley.

Prohibición de ingreso de menores de edad

Prohibición de comercio y consumo de bebidas embriagantes

Cero destinaciones de recursos públicos a las Alcaldías Municipales

Pago de impuestos antes de la realización de la actividad

Prohibición de uso de armas cortopunzantes en las espuelas

Prohibición de la muerte del animal en el espectáculo

Por último, miembro de la junta directiva de la Federación Nacional de la Gallística en Colombia señaló que lo ideal es que se lleve un proyecto de ley donde no solo se protejan a los animales, sino también a las personas que viven de esta actividad.