El inhumano ‘Cuarto del Rechazo’ para los colombianos en el aeropuerto de México

Con el paso de los días aumentan las denuncias de los colombianos que son inadmitidos en México y reciben malos tratos por parte de las autoridades migratorias de ese país, a propósito de los constantes casos, Sigue La W obtuvo videos exclusivos de cómo se vive el ‘Cuarto de Rechazo’, el lugar al que llevan a aquellas personas a las que no se les permitirá el ingreso a ese país.

Los videos fueron grabados por el youtuber colombiano Pablo Rabelo, quien fue inadmitido y deportado en México, y compartió su historia y el material audiovisual en entrevista con Sigue La W.

¿Qué es el ‘Cuarto del Rechazo’?

El ‘Cuarto del Rechazo’ es un lugar al que son trasladados los colombianos y demás ciudadanos de otros países a los que no se les permitirá el ingreso a México. Allí permanecen sin contar con un plato de comida o una cobija para las noches que los dejan allí. Además, cuando llegan a este cuarto quedan completamente incomunicados.

Es el lugar más temido por todos los turistas que llegan a México, pues algunos afirman que es como un calabozo en el que no tienen protección de nada, reciben malos tratos, son víctimas de discriminación y finalmente son deportados a su país.

En los videos conocidos por Sigue La W, se evidencia el maltrato de funcionarios de Migración México hacia un colombiano padre de familia que pregunta por su hija y su esposa.

Pablo Rabelo, colombiano inadmitido en México, habló para Sigue La W y contó los detalles de este temido lugar, asegurando que le puede pasar a cualquier persona, pues por variedad de motivos Migración México traslada a los ciudadanos a dicho cuarto.

Rabelo contó que el motivo de su viaje era una conferencia que tenía programada como speaker internacional y youtuber colombiano.

“Yo viajé desde Perú y la ley mexicana dice que todos los que llegan desde Brasil o Perú tienen que diligenciar un documento, a la cual es imposible ingresar porque esa página no sirve, de todos modos, yo tengo la visa de muchos países, entonces se supone que si tenemos visa de Estados Unidos o Canadá no necesitamos este documento, pero no pasó, me inadmitieron”, contó.

En medio del relato, el youtuber dijo que, inicialmente, lo llevan a una sala normal en la que ya los dejan incomunicados y sin el pasaporte, pero aún no les dan información de lo que sucede. Posteriormente, son llevados a un cuarto el que “le piden a uno que se saque todo de los bolsillos y lo meta en su equipaje y le piden que se quite los cordones (...) es como una sala de detención”.

Dijo que es una habitación que cuenta con algunos camarotes y un baño para más de 30 personas que pueden entrar a este cuarto. “Cuando a usted le abren esa puerta, le golpea un olor a sobaco y un calor muy grande. Había un baño, pero no había papel”.

Y aunque hay personas de distintos países, Rabelo aseguró que los colombianos son una gran mayoría. “Cogieron más o menos a 7 u 8 personas, como el 10% del vuelo, pero ese cuarto estaba lleno de colombianos inadmitidos”, afirmó Pablo Rabelo sobre el vuelo que él tomó.

Por otro lado, mencionó que no dan comida, a lo único que se puede tener un mínimo acceso es a un vaso de agua. “Yo estuve 10 horas, pero no hay nada, porque se supone que uno ya depende de la aerolínea, es lo que ellos quieran y cuando quieran, a las 6 horas me dieron una hamburguesa, pero nada más, tu ya pasas de ser un pasajero a ser un encarte”.

Explicó que la salida de ese cuarto no depende de Migración México, depende de la aerolínea teniendo en cuenta que se tiene que tener un cupo en un viaje de regreso.

“Había un señor que llevaba 6 días porque viajó con Wingo y ellos tienen vuelos solo un día de por medio, pero a ese tercer día, el vuelo fue cancelado, entonces le tocaba esperar”.

El youtuber recalcó que quedan completamente incomunicados, solo tienen derecho a 3 minutos de llamada, pero para esto deben hacer una fila y diligenciar unos datos, además, esta conversación es grabada, igual que todo lo que pasa en los cuartos. “Hay micrófonos por todo lado”.

Agregó que les entregan sus celulares a la hora de llegar al avión en el vuelo de regreso, pero en el caso del pasaporte es más demorado, pues este es entregado por Migración del país del que viajó, en su caso, Perú.

Las fases, que se viven al ingresar al ‘Cuarto del Rechazo’, según Rabelo, son 4:

Credibilidad: “Etapa en la que uno aún no entiende porque está allí y no puede creer que esté pasando por esto”.

Frustración y fraternidad: “Donde cada uno de los del cuarto cuenta su caso y se van creando “grupos” de fraternidad”.

Valorar las cosas: “Donde ya no importa si el colchón lo tiene el otro, el poder compartir y empezar a valorar lo que día a día se va teniendo”.

Aburrimiento: Según el colombiano, “es la mejor etapa, en la que ya cada persona se resigna y solo espera a que lo saquen”.

En referencia a esto, agrega que hay muchas personas que se quedan estancadas en la rabia y tal vez es más difícil la estadía. “Unos me decían que ya no volverán a México”.

Pese a esta experiencia, que para unos resulta ser la peor, Rabelo afirmó que para él “es un episodio más de las aventuras que yo hago”.

Cabe destacar que él contaba con una cámara diminuta con la que pudo documentar lo que se vive allí, pero es consciente de que es algo prohibido y peligroso. “Es prohibido porque es inhumano, ellos saben que lo hacen de una forma que atropella”.

Reviva la primera parte de esta entrevista aquí:

