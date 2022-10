Video: ¿Agresión de Migración México a colombiano?

Sigue la W continúa haciéndole seguimiento a las múltiples denuncias por parte de colombiano referente al mal trato que reciben por parte de Migración México al ser deportados y encerrados en un cuarto sin comida ni ventilación por varias horas, incluso, días.

En entrevista con La W, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, dijo que de enero a septiembre de este año van 6.625 inadmisiones a colombianos, lo que significaría un aumento del 76% versus el 2019.

Debido a esto y a las miles de denuncias que se conocen diariamente por parte de colombianos, Sigue La W le puso la lupa a este tema y conoció videos exclusivos en los que se evidencian las pésimas condiciones en las que permanecen los no admitidos al país.

En uno de estos videos, se escucha como un funcionario de Migración grita y trata mal a un colombiano que solo está intentado saber cómo está su esposa y su hija, quien es menor de edad.

“No somos delincuentes, me están dando trato de delincuente, no es un buen trato (...) a usted le parece bien que una menor de edad esté encerrada en una jaula como estas, yo necesito que me expliquen por qué me meten acá y por qué nos tratan así, no es justo”, dice el colombiano.

En un tono fuerte, el funcionario le responde que no hay explicaciones y trata de evadir las preguntas exigiéndole que se siente y escuche.

“Siéntate, siéntate, ¿no te vas a sentar? Te siento”, le dice el mexicano.

Asimsimo, el colombiano sigue pidiéndole respuestas y asegurando que no va a entender por qué está ahí.

“No voy a entender nada, no es posible que a una niña pequeña la dejen encerrada y sin comida”, recalca.

Los videos fueron filmados por parte del youtuber colombiano Pablo Rabelo, que en medio de su estadía durante 10 horas en este cuarto, logró documentar los tratos y las condiciones en las que permanecen.

Según información de Rabelo, este colombiano solo iba a México en plan de vacaciones y con un plan de turismo que ya tenía pago para él y su familia.

Sin embargo, y como aclara Rabelo en entrevista con Sigue La W, cualquiera puede entrar ahí “cualquiera puede ser inadmitido, no importa si eres grande o pequeño”.

En referencia a la comida y a los cuidados que tienen con los menores, asegura que la aerolínea es la encargada de proporcionar tanto el vuelo de regreso como el alimento de cada uno de sus pasajeros.

“Realmente cuando entras ahí, pasas de ser un pasajero a ser un encarte, es cuando la aerolínea quiera y pueda, hay gente que no come nada durante toda su estadía, y pues hay que tener en cuenta que algunos duran más de 6 días ahí”.

Por último, agregó que tanto la Migración Mexicana, las aerolíneas e incluso la Cancillería colombiana tiene parte de culpa en este mal trato.

“Hay un cómplice en todo esto, y es la Cancillería colombiana, no es posible que el consulado se quede en el consulado, debe estar en el lugar que pasan las cosas, yo estoy seguro que es más la gente que devuelven que la que va al consulado”, afirmó.

Este es el video:

Escuche la entrevista completa aquí:

Reviva la entrevista aquí:

