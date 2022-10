Presidente Petro: “erradicación forzada continuará”

En medio de la rueda de prensa en la que tuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el presidente Gustavo Petro confirmó que se mantendrá la erradicación forzada de cultivos de grandes magnitudes y no los que pertenecen a los campesinos.

“Los cultivos industriales deben ser erradicados forzadamente. No hay con quién negociar una sustitución de esos cultivos. Lo que pasa es que no van a ser fumigados de manera aérea, lo cual vuelve más peligroso el problema para las personas que hacen la erradicación forzada y es un costo que debemos asumir. Pero la erradicación forzada continúa en los cultivos industriales que no son propiedad del campesinado”, afirmó.

Así mismo, en medio de las declaraciones, el mandatario hizo una serie de cuestionamientos, “¿Por qué Colombia es narcotraficante? Porque no produce, ¿cómo puede dejar de serlo? Produciendo en la agricultura y en la industria”.

Finalmente, Petro aseguró con dejar de ver como criminal al campesino productor de hoja de coca e ir por los verdaderos narcotraficantes que no están en las selvas y no les cae una sola gota de glifosato en la cabeza.