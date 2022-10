Nunca hablé con ‘Santrich’ del caso Álvaro Gomez: Henry Acosta a Piedad Córdoba

No me queda duda: Henry Acosta afirma que a Álvaro Gómez Hurtado lo mataron las Farc

Colombia

Después de varios intentos fallidos, este jueves 6 de octubre se lleva a cabo, de manera virtual, la audiencia en la que la senadora Piedad Córdoba entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su declaración sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

En el marco de estas declaraciones y en entrevista con La W, Henry Acosta, facilitador del Acuerdo de Paz con las Farc en La Habana, rechazó las afirmaciones de la senadora de sostener en la JEP que el facilitador le contó que había hablado con ‘Jesús Santrich’ en La Habana y este le confesó que las Farc habían matado a Álvaro Gómez Hurtado.

Según Acosta, si acaso ha hablado una vez en su vida “en un avión a La Habana” con la senadora Piedad Córdoba, y afirmó que jamás habló con ‘Jesús Santrich’ sobre el caso de Álvaro Gómez Hurtado.

“Eso es absolutamente falso, 100% falso, yo con Piedad Córdoba hablé solo una vez en la vida en un avión a La Habana” señaló en la entrevista.

Además, afirmó que, a su juicio, la responsabilidad de las Farc en el magnicidio es completamente clara criticando que la extinta guerrilla se atribuya el homicidio y el tribunal (la JEP) le exija que tiene que probarlo.

También indicó que está completamente seguro que el expresidente Samper no tuvo nada que ver, y que la polémica en torno a la responsabilidad por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado gira sobre el cobro o no de la indemnización debido a si es o no un crimen de estado.

Escuche la entrevista a Henry Acosta en La W:

Piedad Córdoba ante la JEP

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a Piedad Córdoba repetir su declaración, después de acoger una tutela interpuesta por la familia de Gómez Hurtado en la que solicitaban el derecho al debido proceso.

Según la familia del excandidato presidencial, en la audiencia que se realizó en marzo de 2020 no se les permitió interrogar a Córdoba. Por esa razón, con la nueva decisión, la exsenadora deberá responder las preguntas de los representantes de la familia del líder conservador.

Sin embargo, desde la citación, la diligencia ha sufrido varios tropiezos: primero, por cuenta de las elecciones presidenciales y después por las molestias de salud de la exsenadora, que la llevaron a ser internada en una clínica de Medellín.

Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá.