Piedad Córdoba confirmó que no tenía pruebas sobre el crimen de Álvaro Gómez

La senadora Piedad Córdoba en su declaración de testimonio ante la JEP en el marco del caso Álvaro Gómez Hurtado, expresó que distinto a lo que aseguró en su momento, es una testigo de oídas, y no tenía pruebas sobre la eventual responsabilidad de las Farc en el magnicidio.

Lo anterior contrasta con la entrevista que rindió en Sigue La W en noviembre del 2020, donde aseguró que sabía quién había matado a Álvaro Gómez y “tenía las pruebas”.

“Lo que a mí me ha indignado y me tiene muy molesta, y lo sigo estando, es por qué no dijeron nunca absolutamente nada, por qué jamás tomaron la decisión de confesarlo. Yo creo que ellos pensaban que yo tenía pruebas, yo no tenía nada, yo simplemente tenía la información que me dieron los testigos, pero quienes tienen que contar cómo lo hicieron fueron ellos, yo llego hasta ahí” afirmó.

Además, señaló que el 2 de octubre del 2020, un día antes de que se conociera el documento público donde las Farc se atribuyeron el magnicidio y otros crímenes, tuvo una reunión con Pablo Catatumbo sobre el asunto, en la cual, según ella, le negó la responsabilidad de las Farc, pero al otro día se produjo la declaración.

“Ellos lo declaran públicamente, no me corresponde a mí la veracidad de esta situación, no significa que haya terminado la investigación” manifestó.

Finalmente, al ser cuestionada directamente, la senadora Córdoba manifestó que no le consta ni puede afirmar que los responsables del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado hayan sido la extinta guerrilla de las Farc, y reafirmó su condición de “testigo de oídas”.