Incomunicadas cinco veredas de Cereté, Córdoba, tras colapso de vía

El fenómeno erosivo causado por el río Sinú terminó por llevarse consigo un pedazo de la vía que comunica a cinco veredas, pertenecientes a dos corregimientos del municipio de Cereté, en Córdoba, con la zona urbana de esta localidad.

Según advirtieron los pobladores, fueron alrededor de 40 metros lineales del camellón contiguo a la ribera de este afluente los que colapsaros tras una creciente.

“Se deslizaron cerca de 40 metros del camellón, por lo que hay varias veredas que no tienen cómo desplazarse hasta el casco urbano del municipio de Cereté y el centro poblado del corregimiento de Mateo Gómez”, señaló Jesús Velázquez, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esmeralda, una de las comunidades rurales más afectadas.

Se estima que son cerca se cinco mil personas las que ahora registran esta dificultad para movilizarse, sumado al riesgo de desplomarse que corren al menos siete viviendas ubicadas a escasos 5 metros del punto crítico.

“Hay siete viviendas que quedan al lado del camellón. Supuestamente las van a evacuar y las reubicarán momentáneamente en un colegio”, agregó el líder comunal.

Esta situación motivó un encuentro entre los lugareños y las autoridades, quienes delegaron en la tarde de este jueves, 6 de octubre, a un geólogo que se encargó de hacer una evaluación de la problemática.

“Hemos estado en varias ocasiones diciendo que nos colaboren y no nos prestaban atención hasta hoy. Reaccionaron y ya van a intervenir, la demora es que el geólogo haga el diagnóstico, pero es que uno no les cree hasta no ver”, sentenció.

Por su parte la administración municipal indicó que entre los posibles trabajos a realizar estaría el fortalecimiento de lo que queda del camellón para evitar que se abra un boquete que genere inundaciones.

Entre las comunidades más afectadas se encuentran La Esmeralda, Tres Marías y El Retiro.