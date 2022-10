“No habrá evacuación en Providencia”: gobernador de San Andrés ante posible huracán

No habrá evacuación en Providencia: gobernador de San Andrés ante tormenta Julia

Hay preocupación en San Andrés y Providencia tras la advertencia de huracán que emitió el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en esta zona del país por la llegada de la tormenta tropical Julia.

En entrevista con Contrarreloj, el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, comentó que “hemos estado en alistamiento para este fenómeno natural con alta probabilidad de convertirse en huracán tipo 1. Hemos tomado medidas como toque de queda generalizado, incluido turistas, desde las 6 de la mañana del sábado”.

En cuanto a la reacción de las personas por esta alerta, el gobernador señaló que “ahora vemos que la gente sí está corriendo en los supermercados a última hora, corriendo para acatar las decisiones de las autoridades, lo que me preocupa ahora son los turistas, esperamos que entiendan la situación y se acojan a las medidas”.

Por parte, explicó que muchas personas han tratado de salir de la isla de Providencia por miedo a lo que pueda pasar, sin embargo, tras el cierre del aeropuerto, muchas de ellas no pudieron evacuar.

“Evacuación no hay, no ha habido y no podrá haber por las razones y, además, las operaciones hacia San Andrés quedan totalmente suspendidas”, dijo.

Para finalizar, Hawkins resaltó que ya se están preparando y equiparando en dado caso que la tormenta se convierta en huracán.

“Ya tenemos proyectado el decreto de urgencia manifiesta y de calamidad pública en caso tal para poder intervenir de inmediato para hacer los traslados presupuestales para atender la emergencia (…) ojalá que no sea así, pero ya estamos previendo esa situación”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: