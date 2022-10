Semana de receso en Colombia: plan de movilidad, restricciones y lo que debe saber

El Ministerio de Transporte lanzó un plan de movilidad para garantizar que los ciudadanos puedan movilizarse por las carreteras nacionales de manera segura durante la semana de receso escolar que inicia este viernes, es decir, del 7 al 14 de octubre y el puente festivo ‘Día de la Raza’.

Según el Ministerio, se estima que, a nivel nacional, por los puntos de peajes circulen por lo menos 9 millones 800 mil vehículos por los principales corredores del país, por eso, es importante programar el viaje con anticipación y evitar, en lo posible, las vías congestionadas.

De igual forma, quienes viajen vía aérea deberán estar pendientes de las condiciones de movilidad y planear su ruta de llegada al Aeropuerto El Dorado, para que eviten contratiempos en sus vuelos.

Pico y placa regional en Bogotá:

El próximo lunes festivo 17 de octubre regirá en Bogotá el pico y placa regional entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde se habilitará el ingreso para los vehículos con placas pares, y desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. para los terminados en número impar.

Esta medida estará funcionando en los nueve corredores de acceso a la ciudad: las autopistas Norte y Sur, la calle 13, las avenidas calle 80, carrera 7.ª y Boyacá, vía al Llano y las vías Suba-Cota, a La Calera y a Choachí.

Además, para esta semana de receso, la Secretaría de Movilidad indicó que ha dispuesto a más de 250 personas para atender las actividades de este fin de semana, la Caminara por la Solidaridad, los conciertos y eventos deportivos.

Y ojo, la próxima semana no habrá carril escolar en la Autopista Norte.

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca dio a conocer que desde el 6 y hasta el próximo 17 de octubre, 300 unidades de agentes de tránsito permanecerán desplegadas en puntos claves de las carreteras del departamento para reforzar la seguridad de los viajeros.

Según se prevé, más de 2′800.000 personas saldrán de viaje hacia diferentes zonas del país.

Por esto, se restringió el transporte de carga para vehículos de 3,4 toneladas en adelante, desde el jueves 6 de octubre, de 3:00 p.m. a 11:00 p.m., y para este 7 de octubre la restricción regirá de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. El sábado 15 de octubre habrá el mismo horario; para el domingo 16, la restricción será de 10:00 a.m. a 11:00 p.m., y el lunes festivo de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Pico y placa en Soacha:

El pico y placa en la ciudad se mantendrá en los siguientes horarios: hasta las 12:00 m. hay ingreso sin restricción por la autopista Sur, de 12:00 m. a 5:00 p. m. solo podrán transitar vehículos de placa par y de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. ingresan los de placa impar.

Y los desvíos continúan realizándose por el sector de Mondoñedo hacia la avenida Indumil, por Hogares Soacha y Ciudad Verde hasta la capital, ingresando por Bosa.

Terminal de Transporte:

Se espera que alrededor de 560.000 viajeros se desplacen en 46.000 vehículos, principalmente a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, Huila y Valle del Cauca.

Desde la terminal del Salitre saldrán alrededor de 300.000 viajeros, del terminal del Sur al menos 120.000 personas y del terminal del Norte 140.000. Se estima que el mayor día de movilización en los tres puntos sea el sábado 15 de octubre.

Tenga en cuenta que a través de la página www.terminaldetransporte.gov.co podrá reservar y comprar sus tiquetes de viaje para evitar así aglomeraciones y largas filas a la hora de llegada.

Recomendaciones si va a viajar por carretera: