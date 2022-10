JEP mantiene decisión que encontró responsable de desacato a Darío Acevedo

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó los recursos legales con los que el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, buscaba tumbar la decisión de encontrarlo responsable de desacato a las medidas cautelares sobre la colección “Voces para Transformar a Colombia”.

En la decisión, los magistrados señalaron que los recursos legales interpuestos por Acevedo no eran procedentes debido a que en el desacato no se le impuso sanción, y que la compulsa de copias ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría no constituye una sanción, por lo cual no hay que revocar.

“Las posibilidades de establecer una sanción o no como consecuencia de la compulsa es potestad autónoma de cada entidad de acuerdo con sus competencias, por lo que asimilarlo a una sanción es simplemente anticiparse, sin fundamento alguno, a los trámites respectivos”, sentenció la Sección.

Asimismo, señalaron que los argumentos esgrimidos por Acevedo fueron sencillamente reiterativos, y reafirmó que en comunicación con el para ese momento director del Museo de Memoria, Rafael Tamayo, las órdenes de desechar la colección “Voces Para Transformar a Colombia” (construída con las víctimas) fue más que clara.

“No fue a partir de dicho correo, ni exclusivamente con base en este que se concluyó la responsabilidad del recurrente, el mismo tan solo permitió evidenciar y corroborar de manera directa una decisión que había tomado desde el inicio de su labor como director del CNMH, la cual se sostuvo, no obstante, la orden cautelar impartida”, indicaron los jueces.

Los jueces transicionales también rechazaron el argumento de Acevedo tendiente a que el polémico documento donde supuestamente se mermaba el fenómeno del paramilitarismo no correspondía al guion de memoria del Museo, señalando que el concepto que presentó no desestimaba la calidad de guion, sino que solamente resaltaba algunas falencias.