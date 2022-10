Alcalde de Cartagena advierte que “si no rebajan tarifas, vamos a guerra con Afinia”

Siguen las voces de rechazo a la decisión de la empresa Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), de no disminuir las tarifas de energía en el marco del pacto por la justicia tarifaria, en la que el Gobierno Nacional y la mayoría de empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica anunciaron una diminución de hasta el 8% en el precio que cobran a los usuarios.

Desde Cartagena, el alcalde William Dau indicó que es inaceptable que no se haya dado una disminución en la tarifa a pesar de que los usuarios la viene pidiendo hace meses.

➡️Desde el Distrito rechazamos la decisión de la empresa Afinia, de no acogerse a la opción planteada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG ), que buscaba reducir las tarifas de energía en la costa Caribe. pic.twitter.com/0xVgJdRhUS — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) October 12, 2022

“Es imposible aceptar que los demás prestadores de servicios de energía sí hayan bajado nominalmente la tarifa, mientras se concerta a finales de octubre las cifras definitivas de rebaja con el Gobierno Nacional. La decisión de Afinia no es de aceptación para los cartageneros”, manifestó.

El mandatario también les dio un plazo para que se sienten y acuerden una necesaria disminución en la tarifa y advierte que de lo contrario “vamos a guerra”.

“Exigimos que Afinia y la junta directiva de EPM, los dueños de Afinia, se sienten con la CREG y el Ministerio de Minas a resolver esto. Se nos agotó la paciencia, les damos plazo hasta el 28 de octubre, si no rebajan las tarifas, vamos a guerra con Afinia y la Junta Directiva de EPM, no nos van a seguir metiendo el dedo en la boca, bajen las tarifas y dejen de hablar sus pendejadas técnicas que no nos convencen”, dijo.

Al llamado de Dau se suman los de varias veedurías que están recomendando no pagar los recibos en una llamada desobediencia civil, para llamar la atención de Afinia, pero sobre todo del Gobierno Nacional.

“Llamamos a todos los usuarios de la Costa Caribe a la desobediencia civil para no pagar los recibos de energía ante la vergonzosa decisión de Afinia de no bajar las tarifas y de Air-e de solo bajar el 5%”, dijo Héctor Pérez, presidente de la Veeduría Popular de Cartagena, quien señalan que las tarifas de la Costa han subido más del 50%.