Ministra de Minas vuelve a generar ruido por desmentir a MinHacienda

Semáforo al Oído

Rojo

En rojo tenemos nuevamente contradicción en el gabinete del gobierno, y nuevamente por un pronunciamiento de la ministra De Minas y Energía Irene Vélez, en Sigue la W, Vélez desmintió al ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, más conocido como el apaga incendios y reafirmó que NO se van a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia. Rojo porque es preocupante ver el desorden en el que se encuentra el gabinete, nuevamente en comunicaciones es el ruido y en la misma cartera, al parecer el retiro espiritual no sirvió. Ojo doctora Irene porque acá se le fueron las luces. Abran un grupo de WhatsApp por lo menos para ver si se coordinan , desastre de algunos ministros y no van ni 100 días . Insisto, ¿Para cuándo el vocero del gobierno para evitar esto?

Amarillo

En amarillo, la reforma a la Policía, una que al parecer si es de verdad. Inicialmente se vio un cambio solo de uniformes y nombres, por lo que los senadores Inti Asprilla, María José Pizarro y el representante David Racero radicaron dos proyectos de ley que buscan transformar la policía de fondo. Por ejemplo, proponen que un patrullero tenga la oportunidad de ser oficial de la Policía y la creación de mecanismos para la prevención del abuso policial. La policía tiene el enorme reto de reivindicación, no solo con la ciudadanía, sino también con la misma institucionalidad. Esta reforma la viene liderando el senador Asprilla quien lleva tiempo recorriendo territorio. Ojalá también reformen el respeto que deben darle a la institución para que se dejen de estigmatizar policías y no se siga con una narrativa de odio que lleva a tantas tragedias.

Amarillo también en los nombres a la Alcaldía de Bogotá, la luz que alumbra a Simon Gaviria quien no descarta la Alcaldía de Bogotá y María José Pizarro quién empieza a sonar en el pacto, ya que de momento no hay candidato de izquierda.

Verde

El director del DAPRE, Mauricio Lizcano confirmó que el Gobierno eliminará 7 consejerías presidenciales, se transformará una, esto equivale a un ahorro de casi 13 mil millones de pesos - En materia de inversión el ahorro de este año será de 13.000 mil millones de pesos, el total del ahorro de funcionamiento y de inversión en el 2022 supera los 23.000 mil millones de pesos y en el 2024 será de 83.000 millones de pesos, de acuerdo a la información del DAPRE.

Y como lo bueno es doble, la ñapa de nuestra luz verde, congresistas del Centro Democrático proponen la tarifa cero de impuesto de renta para las pequeñas y micro empresas, esto ayudará a generar empleo formal y al crecimiento de la economía, según lo dicho por la senadora Paloma Valencia.