La española Alexia Putellas consigue por segunda ocasión el Balón de Oro

Alexia Putellas (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) / FRANCK FIFE

La española del Barcelona Alexia Putellas, que este lunes consiguió su segundo Balón de Oro consecutivo, aseguró que este es “diferente” porque lo recogió todavía lesionada, al tiempo que afirmó que su objetivo es “mejorar cada día”.

“No diría que ha sido una sorpresa volver a ganar, pero cuando me lesioné el día antes de que jugar la Eurocopa no pensaba en esto, lo veía lejos. Pero el criterio ha cambiado y va por temporada deportiva, el jurado se ha basado en eso, estuve lesionada el último mes, pero han valorado el resto de la temporada y eso me pone feliz”, dijo la jugadora del Barça.

“Me pregunto todos los días si este sueño es real, desde que soy profesional. Luis Suárez (ganador del Balón de Oro), me acuerdo cuando gané el primero que me escribió y una de las frases que me dijo que me grabé muy dentro: que este Balón de Oro no sea tu meta, sea la salida. Cogí esa frase como inspiración, para intentar superarme, para tener mejor rendimiento al servicio del equipo. Volver a estar aquí es un sueño”, indicó.

Putellas señaló que “lo más difícil no es llegar, es mantenerse” y aseguró que este Balón de Oro es diferente porque en el primero no estaba lesionada.

“Pero tengo la suerte de que estoy en un proyecto de club en el que da igual si eres de un sexo o de otro, el respaldo es el mismo”, indicó.

“Con la lesión he aprendido es a disfrutarlo todo al máximo. He tenido muchas emociones, he estado muy arriba y con la lesión muy abajo, en cuestión de segundos. Ya lo sentía, pero con la lesión, me he dado cuenta lo que me gusta mi profesión y amo mi deporte. Cuando me lesioné lo primero que me salió es agradecer, sin rencor, todo lo que me ha hecho vivir el fútbol. Ahora siendo anhelo para sentir todo lo que sentí antes”, agregó.

Putellas no quiso aventurarse sobre su retorno al césped: “Con esta lesión es complicado determinar plazos concretos, pero la rodilla va respondiendo bien, voy evolucionando día a día. Antes todo lo que hacía era pensando en el rendimiento y ahora en recuperarme bien. Si todo va como piensan los médicos espero jugar esta temporada, siempre que me sienta bien, no me permitiría volver a los terrenos de juego sin el rendimiento que debo”.

Recordó que vivió la pasada Eurocopa “con los dientes muy largos”: “Trabajé muchos años para vivir esa Eurocopa y hacer algo grande y el destino quiso que no pudiera por la lesión. Estaba en casa deseando estar en Inglaterra”.

La jugadora señaló el progreso que ha vivido el fútbol femenino en España. “Veníamos de una situación que era prácticamente dramática, se necesitaban hacer cambios, oportunidades para jugar. Ahora necesitamos estructuras profesionales, para poder hacer bien nuestro trabajo y que los fans lo disfruten. Se ha conseguido encontrar el camino, pero hay que recortar muchos años de desventaja de las mujeres en todo el mundo. Hay países lo están haciendo antes y otros está costando más”, señaló.

“Tengo suerte de que lo que vivo en el club espero que todas las profesionales lo puedan sentir en su club o federación o donde jueguen”, comentó.

Putellas no quiso hablar de la situación que vive la selección española, donde existe un conflicto entre varias jugadores y el seleccionador, Jorge Vilda. “Es un tema que me pone muy triste, hay que hablarlo, pero hoy no es el día, es un día de celebración, histórico para mi y para todo el mundo”, afirmó.