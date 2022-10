Es un pequeño acuerdo de paz: MinInterior tras críticas por indulto a Primera Línea

Desde el Congreso de la República, el ministro del Interior, Alfonso Prada, salió al paso a las críticas de algunos sectores por un posible indulto a integrantes de la ‘Primera Línea’ que se encuentran detenidos por su participación y actos vandálicos en las manifestaciones del último paro nacional en el país.

En primer lugar, el alto funcionario aseguró que los congresistas no alcanzaron a leer todo el proyecto porque su radicación fue tardía. En segundo lugar, aseguró que el Gobierno no ve con malos ojos la propuesta y más cuando integrantes de la Fuerza Pública también podrían beneficiarse, “pudiéramos tener la figura que permitieran no solamente a los a los jóvenes de primera línea sino también incluso a los miembros de la fuerza pública que estuvieron cuestionados en ese ejercicio”.

En ese sentido, Prada aseguró que todas estas propuestas llevarían a una paz total, “nos podría permitir hacer algo así como un pequeño acuerdo de paz alrededor de lo que fue ese momento tan congestionado de la historia reciente colombiana. Hacer un gesto de perdón con los actores que participaron al gobierno”.

De igual forma, el jefe la cartera política indicó que todo no está dicho en este proyecto y se debe analizar a fondo la propuesta para saber bien quiénes serán los indultados y si se avanza o no en la propuesta que puso sobre la mesa los integrantes del Pacto Histórico.