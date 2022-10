Denuncia Contrarreloj: la pesadilla de los influenciadores con los pagos de Clout

Sylvana Gómez habló con Contrarreloj de W Radio y denunció las demoras en los pagos que tienen la empresa Clout, una compañía que contrata a influenciadores.

“Uno no espera que se demoren tanto en pagar una cuenta de cobro. Me acostumbré a que haya ciertos incumplimientos, pero no entiendo cómo siguen pasando esas cosas”, señaló.

Asimismo, se refirió a las dificultades que tuvo para contactarse con la empresa luego de varios meses sin el pago que le correspondía.

“En el contrato que firmé con ellos decía que el pago era a 60 días. Escribí a tratar de comunicarme con ellos y al principio fue casi imposible conseguir a alguien de Clout. Por fin me dieron un WhastApp y escribí, me respondieron que ya revisaban y pasaron dos días, una semana y me dejaban en visto”, relató.

“Pasó un mes y me llamó una persona diciéndome ‘mira, eso no pasa, se me cae la cara de la vergüenza’. Me dijeron que me pagaban en cierto mes; pasaron tres meses y hasta que me conseguí el número del CEO de la empresa; él me dijo que tranquila”, añadió.

De igual forma, señaló que la única forma en la que le pagaron fue cuando hizo la denuncia a través de redes sociales, momento en el que muchas personas más comenzaron a aparecer con casos similares con la misma compañía.

“Cuando publiqué esto en redes comenzaron a llegar muchas personas con denuncias. Muchas personas no hablan y se quedan calladas por no ‘alborotar el avispero’”, dijo.

“Finalmente me pagaron, pero como para que me callara”, afirmó.

¿Qué responde la empresa?

Esteban Alvarán, representante de Clout en Colombia, también habló con Contrarreloj y aceptó las fallas que tuvo Sylvana.

“Es una situación que reconocemos, tuvimos una falla bastante amplia en el proceso administrativo. Desde Clout sentimos la situación y es la primera vez que nos pasa (…). Hay un grupo de influencers involucrados en las demoras en el pago este año”, mencionó.

“Esta ha sido una compañía que ha atendido en su historia a más de 9.000 talentos, ha entregado 5.5 millones de dólares en ingresos a los distintos influenciadores que han trabajado con nosotros. No desconocemos que en este proceso de crecimiento hemos enfrentado otros retos”, resaltó.