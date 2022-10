Estadio fantasma en Córdoba: $3.000 millones invertidos y 7 años en construcción

Sigue La W conoció la denuncia de habitantes de Valencia, Córdoba, en donde por lo menos tres alcaldes han invertido más de 3.300 millones de pesos en un estadio y aún no ha sido entregado. Pese a la millonaria inversión, el estadio luce en pésimas condiciones, con obras abandonadas y un terreno que parece más un potrero.

El primer contrato se suscribió en 2015 por cerca de 947.738 millones de pesos para la construcción y adecuación del estadio, posteriormente se hizo otra adición al proyecto por 427.229 millones de pesos en 2019, y en 2021 se firmó otro contrato por 1.330 millones de pesos para el mejoramiento de la cancha de fútbol.

En diálogo con Sigue La W, Alfredo Argumedo González, médico y líder social, aseguró que “el estadio se empezó a construir en septiembre de 2015, yo participé, estuve en la socialización del proyecto como tal (…) pensaban hacer el estadio y dejar la cancha en arena”.

De igual forma, comentó que “el terreno en sí como tal, no tiene las condiciones óptimas o reglamentarias para jugar fútbol”.

Sobre la última inversión, González indicó que en el contrato se habla de dos obras, una para un polideportivo que está en el barrio vecino en donde está el estadio. “Una cancha múltiple, de material donde se puede jugar microfútbol, voleibol y baloncesto. Una sola placa que estaba a la intemperie y le metieron a esa placa el techo y unas pequeñas gradas”.

Sin embargo, el restante del dinero iba a ser usado en el estadio para condicionar la cancha de juego en grama y le metieron una pista atlética.

Por otra parte, especificó que en 2018 se intentó sembrar una grama y en 2019 se metieron a la fuerza y jugaron un torneo y medio de fútbol que se detuvo por la llegada de la pandemia, no obstante, desde entonces no se ha vuelto a usar el estadio.

“No terminaron ni siquiera la pista atlética, a la cancha no le hicieron nada, no la intervinieron, hablaban de un drenaje natural y no hicieron nada”, puntualizó.

Alcaldía responde

María Luisa Aldana, secretaria de obras Públicas, indicó que “para el año 2021 se inició un proyecto para el mejoramiento del estadio ‘Las marías’, un proyecto que contempla la intervención de una placa polideportiva, adecuación de luminarias, pintura y demás obras complementarias”.

Por su parte, Mauricio Pineda Otero, asesor de obras públicas y contratación, indicó que “nuestra preocupación es activar este estadio que es un icono para los valencianos. Teniendo en cuenta que nuestro municipio es de cierta categoría, presentamos a Coldeportes un proyecto que permitirá rescatar esta cancha, sin embargo, en el primer borrador se planteaba la recuperación de la grama, nos exigían que debería ser en grama natural o sintética, la comunidad manifestó que no estaban de acuerdo con que se hiciera de grama artificial, para lo cual se necesitaba un valor de 80 millones de pesos para el mantenimiento, de los cuales el municipio no cuenta con los recursos”.

Para finalizar, María Luisa Aldana se comprometió a entregar el estadio en su totalidad en un mes.

“Una vez el escenario sea entregado al Instituto Municipal de Deportes, los recursos que son destinados a la estampilla predeporte se van a utilizar para el mantenimiento de los escenarios deportivos, para esto tenemos proyectado que las certificaciones, a más tardar a fin de mes puedan ser entregados y entonces sí hacer la entrega formal”, puntualizó.

