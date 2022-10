Madre denuncia que su hija de 4 años fue sacada de Bogotá sin autorización

Madre denuncia que su hija fue sacada de Bogotá sin autorización: el papá no responde

Bogotá

En diálogo con La W, Denise Kovalski denunció que su hija de cuatro años fue sacada del colegio Liceo Francés, por parte del padre de la menor, sin su autorización.

Según la madre de la niña, el señor Juan Camilo Albarrán engañó a las directivas del colegio haciéndoles creer que él tenía la custodia de la menor y la sacó de Bogotá.

“Yo tengo la custodia de mi hija, el señor Albarrán logró con documentos judiciales engañar al colegio dándole la información parcial y no completa de todo el proceso, en donde él se auto adjudica la custodia, engaña al colegio y es la institución la que incurrió en el fallo sin preguntarme a mí sino después de que el señor Albarrán la sacara del colegio me avisó que le entregaron la niña al papá”, explicó la madre.

Además, especificó que en este momento la menor de cuatro años está en algún lugar de Villa de Leyva, pero no tiene la dirección exacta de su ubicación. “El señor no me la ha querido dar”.

En cuanto a las intenciones que tendría el padre de la menor, Kovalski aseguró que “él ha sido una persona totalmente violenta desde que yo inicié los procesos legales, quien, junto con su abogada, ha establecido una estrategia de confundir a las autoridades, simplemente el objetivo del señor es incurrir en una violencia vicaria”.

Por otra parte, indicó que ya puso la denuncia ante las autoridades competentes para dar con el paradero de su hija.

La W intentó comunicarse con Juan Camilo Abarrán, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.

Escuche la entrevista completa a continuación: