UNP estaría atendiendo con trámite de emergencia al periodista Organis Cuadrado

A través de un comunicado de prensa la Unidad Nacional de Protección (UNP), informó que atiende con trámite de emergencia al comunicador Organis Cuadrado, quien ha recibido amenazas contra su vida. El señor Cuadrado hace parte del equipo de investigación e información que dirigía Rafael Moreno, quien fue asesinado con arma de fuego el pasado 16 de octubre en Montelíbano, Córdoba.

“El pasado viernes (21 de octubre), el director de la UNP, Augusto Rodríguez, recibió en su despacho a Cuadrado, Cristina Rincón (colega suyo) y a los delegados de la Fundación para la Libertad de prensa, Flip, Viviana Yanguma y Raissa Carrillo. Los comunicadores expusieron lo que consideran inconsistencias por parte de la UNP en todo lo relacionado con el proceso de protección de Rafael Moreno”, se precisa por parte de la UNP.

En ese sentido, se indicó que el director de la UNP detalló cómo venía funcionando la entidad y qué cambios están en marcha para hacer eficaz la misionalidad.

“La UNP está en pleno proceso de reestructuración que busca como lo ha exigido la Defensoría del Pueblo, reducir los 120 días de análisis del riesgo, Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) e implementación a 30 días y 15 más de aplicación de la medida”, puntualizó la UNP.

Cabe recordar que, según lo expuesto por este organismo de protección, el día del ataque contra el periodista Rafael Moreno, este último habría manifestado que no requería escolta para ese día (16 de octubre). En esa oportunidad, la UNP sostuvo que “el escolta asignado manifiesta que el protegido le dijo el sábado 15 de octubre a las 11.20 a.m. que no requería de su protección más ese día y que estuviera pendiente hasta nueva orden. El escolta dice que se enteró de la muerte del comunicador el día domingo (16 de octubre)”.

Finalmente, sostuvieron que Rafael Moreno contaba con un esquema de protección que incluía escolta, chaleco y botón de pánico. Sin embargo, desde la misma Defensoría del Pueblo se había informado que realizaron varios requerimientos a la UNP para que se volviera a evaluar la situación de riesgo del periodista, pero dicha evaluación no alcanzó a realizarse.

