Al Oído: Fin del servicio militar obligatorio ¡Ganan los jóvenes!

Imagen de referencia. (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)

A conciliación La Ley 418, pasó sus respectivos debates en Cámara y Senado, ¿qué determina? Se abren todas las condiciones para que se dé la posibilidad de diálogos y negociaciones con grupos guerrilleros a los que se les reconocerá un estatus político, como ya lo sucedió con ELN.

Esta noticia trae una luz verde en muchos campos, tal vez uno de los que merece mayor exaltación es la eliminación de la obligatoriedad en la prestación del servicio militar, servicio que solo era obligatorio para los más vulnerables .

Para que esto realmente se dé y avance más allá de un imaginario y no quede como un acto de ingenuidad del actual Gobierno se debe tener en cuenta garantizar protección y seguridad, decidir con quién negociar y cuál será la manera, garantizar derechos de las víctimas y una justicia real, evitar desmovilizaciones fraudulentas y una de las cosas más importantes y necesarias: Iniciar con la ciudadanía un proceso educativo de la paz.

Lo que no se debe permitir que se dé cobijado con la excusa de paz total, sin duda, es que se permitan diálogos con los desertores de la paz. No se puede olvidar quienes traicionaron el Acuerdo de Paz, con ellos, la exigencia debe ser únicamente sometimiento a la justicia, no se puede olvidar la traición a la Nación de ‘Iván Márquez’, ‘Santrich’ y ‘El Paisa’. Ojo del cumplimiento, la rigurosidad y la transparencia en las reglas dependerá la aceptación entre los colombianos a eventuales negociaciones. El mensaje de aprobarse este mico es pésimo sería decir que traicionar la paz es rentable.

Que no se les olvide que el acto legislativo 01 de 2017, excluye a disidentes de cualquier beneficio. Los envía a la justicia ordinaria.

Si esa norma sigue vigente qué harán ¿violarla?

Ahora, cómo hablar de paz total cuando cada día aumenta la violencia a causa de la polarización? Colombia fue un país muy violento, con una historia de 200 años de violencia, y esa semilla parece que no se va, es un país en el que cada vez se aprecia menos la necesidad de respetar las diferencias y simplemente el camino fácil cuando ocurre es hostigar, difamar, minimizar y buscar apagar de una u otra forma las voces contrarias lanzando a hogueras digitales a otros, la intolerancia en las calles es total, las bandas urbanas nos tienen arrinconados, como hablar de pz total cuando tenemos congresistas que creen que están en un circo y chiflan a sus opositores irrespetando a sus colegas solo porque piensan diferente, cuando aún nada pasa con el robo de los recursos de la paz.

cual paz en un país en el que tenemos 15.000 niños abusados y cada hora alguno es víctima de algún tipo de violencia,

Al Oído con los últimos datos: Medicina Legal reveló que entre enero y septiembre, más de 15 mil menores de edad han sido víctimas de abuso sexual. La cifra representa un aumento del 23% de ese delito, en comparación con el mismo periodo de 2021. Los homicidios de menores de edad también aumentaron un 10% de acuerdo con el informe.

¿De cuál paz total vamos hablar en este país?