Ella es Daniela Ospina, pareja de Mario Castaño, ficha clave en su red de corrupción

En el más reciente caso de corrupción conocido como “las marionetas” hay varios protagonistas, el principal es el senador liberal Mario Castaño, quien aceptó su responsabilidad como líder de la organización que desvió recursos públicos. Él se acogió a sentencia anticipada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

En total aceptó 19 delitos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado, estafa agravada y concusión, proceso que se adelanta bajo la Ley 600. Por haber aceptado su responsabilidad obtendrá una rebaja del 50 por ciento en su condena, sin embargo si decide colaborar con la justicia, delatando a quienes hicieron parte de este caso de corrupción, podrá obtener adicionalmente hasta una sexta parte de rebaja en su sentencia.

Otro de los protagonistas es Juan Carlos Martinez Rodríguez, mano derecha del senador Mario Castaño y quien hoy es prófugo de la justicia. Él es conocido como “el hombre del maletín” o “el enfermero” y era quien estaba detrás de negociar las coimas de los contratos y también de recibir los dineros de las mismas

La tercera protagonista y de quien hablaremos hoy es Daniela Ospina Loaiza, psicóloga de profesión, de 32 años y nacida en Manizales. Ella es la novia del senador Mario Castaño y en la red criminal era la encargada de recibir y administrar el dinero que se desvió a través de actividades ilícitas.

Durante varios meses los investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Daniela Ospina. En estas se evidenció que ella estaba al tanto de los dineros que se recibían como pago de sobornos, generalmente en efectivo.

En esta primera conversación entre Daniela Ospina y Juan Carlos Martinez se habla de un pago de $110 millones, de los cuales había que entregar un porcentaje a una de las personas de la red de corrupción y de todo esto estaba al tanto el senador Mario Castaño.

JC: ¿Rocha al fin entregó o qué?

D: Sí (inaudible) sí, él vino a eso

JC: Sí, ah bueno listo, ¿cuánto entregó al fin?

D: 110

JC: (inaudible) porque Mario me dijo que disque Lorena 10, entonces toca decirle que sí entregamos los dos

D: Sí, hay que comentarle

Sin embargo, en la siguiente conversación, también entre Daniela y Juan Carlos, se discute sobre un dinero que recibieron incompleto, era tal la cantidad que les estaba entrando que Daniela Ospina sugirió comparar una máquina para contar billetes, en dicha conversación también acordaron no decirle nada del dinero faltante al senador Castaño.

D: Aló

JC: Diani, qué te iba a decir, no le diga a Mario

D: ¿Cómo Juan?

JC: Que no le vaya a decir a Mario

D: No, pues de todas maneras hay que decirle, Juan

JC: No, yo pierdo esa plata, si me entiende, no, no le vaya a decir nada (inaudible), pues si yo recibí eso, si me entiende

D: Sí, pero igual la responsabilidad también es mía

JC: No, por eso, por eso, no le diga nada, no le diga nada porque eso después es para un, si me entiende (inaudible) déjelo así, déjelo así que ya nos queda, nos queda la cosa que toca recibir eso así, si me entiende, de contado porque eso

D: Va tocar comprar una máquina

JC: (inaudible) Sí, sobretodo cuando vengan sueltos, si me entiende, o sea porque un poco venían sueltos y el error es ahí (…) él no tiene, él no tiene la culpa…

D: Toca, toca que contar mas que todo también los que están sueltos

JC: No, no es que el hijueputa problema fue ese y la verdad eso no se contó (inaudible) eso no se contó y ahí es donde está, no es que estaban sueltos con esos cauchos todos malos, ahí está, grave la cosa

D: Claro, te toca, te toca cuando recibas eso allá marica, así se quede allá usted toda la noche contando eso

La idea de la máquina de contar billetes siguió en firme, así se lo hizo saber Daniela a Juan Carlos cuando él iba a abordar un avión de Pereira a Bogotá porque tenía una reunión en el DPS:

D: Oiga, Juan, ¿qué sabes yo que te iba a decir?

JC: ¿Qué?

D: Que yo estaba viendo una máquina de billetes en Homecenter que está barata, vale como $150 mil

JC: ¿Pa contar?

D: Sí, deberíamos comprar una máquina de esas

JC: Ve, muy bueno

D: Cierto

JC: Vamos y la compramos, si, hágale

Los dineros también eran consignados a la cuenta bancaria de Daniela Ospina, a la que también tenía acceso Juan Carlos Martinez.

D: Aló

JC: Hola, Dani

D: Hola, Juan

JC: Dani, para que sepas que voy a sacar cinco millones 750 de tres consignaciones que he hecho hoy

D: Entonces me lo apuntas por fa en un papelito y me apuntas de qué por fa

JC: Sí, yo te apunto exactamente, listo, bueno chao.

Durante su campaña al Senado, Mario Castaño dio recursos para comprar regalos de navidad a los niños, con la estrategia de poner stickers con su nombre, al menos así se evidenció en una conversación entre Daniela y una lider comunitaria de una población que por ahora desconocemos, donde se entregaron mil regalos.

Gina: Lo que pasa es que el Senador él nos dio unos recursos para unos regalos del Día del Niño, entonces nosotros necesitamos es comentarle a él que cómo hacemos para empacarlos, le queremos colocar como el logo o porque no hacemos Sticker para colocárselos a los regalos (inaudible) como eso se le entrega a los padres (inaudible) para que ellos se vayan familiarizando de cuál es, cuál es el número y pues cómo votar (inaudible) vamos a decir que él es el que va a mandar los regalos (inaudible)

D: Entonces Daniel te mandó la tarjeta de navidad que nosotros sacamos, ¿no sé si de pronto esa te sirva?

Juan Carlos, en otra conversación le cuenta a Daniela que tienen problemas con un contratista que identifica como “Pato”, quien les estaría exigiendo mil millones de pesos.

JC: Que eso con “El Pato” está enredado y maluco

D: ¿Qué?

JC: Imagínate, yo me vi con él ayer y que él entregaba el documento mañana, que no sé qué y entonces ahí me mandó una cuenta y me dió una cuenta de mil millones (…) y que es innegociable y dijo, innegociable y pase lo que pase, ¿si me entiende?

D: ¿Desafiando?

JC: Entonces que pase lo que pase y entonces dijo que ya los socios conocían de eso, que no sé qué, entonces como Santiago los conoce, habla ahora con el representante legal y esa gente le dijo no, no teníamos ni la menor idea. Dijo no, nosotros pensábamos que eso iba bien

Daniela posteriormente le comentó lo ocurrido a su novio, el senador Mario Castaño, quien se sorprendió al escucharlas, sin embargo no dio orden alguna en es momento.

D: y que hoy llegó y le dijo a Juan, le dijo que pena Juan pero yo ya le dije, yo de ahí no me muevo y son mil y no son negociables y de una vez le digo pase lo que pase y dígame lo que me diga que me va a pasar

MC: ¡Ah jijueputa!

D: Y bien puede dígale al señor que a mi no me trate de delincuente, que no me trate de delincuente, que yo delincuente no soy

Tanto era el dinero recibido que muchas veces les llegó incompleto, por eso Juan Carlos dijo que era mejor verificarlo y contarlo delante de quien lo entregaba.

JC: ¿Qué te iba a decir?, eso cuando se reciba esa plata, toda esa plata hay que contarla antes

D: Sí, fajo por fajo, porque uno cuenta es de a cinco millones y piensa uno que es de cinco

JC: Exactamente

En otra llamada notaron que había un faltante, porque les entregaron dinero en billetes de diferente denominación.

JC: En esa plata de los 50 millones, se iban 40 no cincuenta, porque había billetes de dos mil y de mil y de 10 mil

D: ¡Ah, vio!

JC: Si ve, que cuando miramos eso ahí falta la plata

El dinero lo recibían en bolsas y en fajos de billetes que en ocasiones desaparecieron

JC: Pero en la bolsa de de Sandra, o sea en la bolsa que cuando contamos, pues habían 60, si me entiende

D: Es que tú contaste fue los fajos, tú no te diste cuenta que habían dos

JC: Sí, pero pero sabe qué es lo que no me cuadra que si contamos fajos habían doce fajos y sacamos dos y entonces deberían haber quedado 11 fajos, o sea, es qué es muy hijueputa

D: ¿cómo que 11 fajos?

En esta última interceptación conocida por Sigue la W se habla de cuánto le correspondía a cada uno

JC: A mi me tocan 29 de esos 600, y a ti te deben tocar como veintipunta, algo así como pa que vayas haciendo cuentas, pero mira que esto es de 600, ¿si ves?

D: Claro, por eso yo le dije a él, ese día, que cómo así es que tú no has liquidado lo que entró.

La imputación de cargos a Daniela Ospina Loaiza:

También tenemos en exclusiva la audiencia de imputación de cargos a Daniela Ospina Loaiza, que se llevó a cabo el pasado viernes, allí el fiscal anticorrupción le imputó a Daniela los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.

Inicialmente, a ella le habían formulado cargos por concierto para delinquir y estafa; no obstante, tras la captura del senador Mario Castaño, la Fiscalía le cambió el delito de estafa por el de peculado, los cuales aceptó, y en consecuencia, recibirá una condena de cinco años de prisión en centro carcelario.

En la diligencia el fiscal indicó cuántas personas hasta el momento han sido vinculadas con la red criminal que fue catalogada como Grupo Delincuencial Organizado, que le permite tener términos más amplios para evitar dilaciones.

La Fiscalía le relacionó a Daniela las sumas de dinero que recibió en 2021 por parte de Juan Carlos Martínez, mano derecha del senador Mario Castaño.

El 13 de marzo de 2021 le fueron consignados $27 millones; el 4 de mayo, cinco millones de una empresa de ingeniería; el 19 de octubre dos pagos, uno de $5.800.000 y otro de $17.650.000; el 26 de octubre $500.000 y el 27 octubre $5.000.000.

De otra parte señaló cuál era la finalidad de la organización delincuencial conocida como “las marionetas”

Daniela Ospina Loaiza fue contratista del Congreso, entre marzo y junio de 2021, por un monto de 20 millones de pesos (Ver imagen contrato), cuyo objetivo era el de “Brindar apoyo en el seguimiento de los funcionarios de planta del Senado de la República frente a la pandemia COVID 19″; sin embargo, y según la Fiscalía, no cumplió con el mismo, presentado aparentemente falsos reportes de actividades.