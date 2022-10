Sigue La W conoció un audio que comprometería al alcalde de Quibdó, Martín Sánchez Valencia en un caso de homicidio y actos de corrupción.

“Yo sé que él anda diciendo que me saca de aquí de la personería, ya me dijeron que está moviéndose en el Procuraduría para que me destituyan, igual yo ya estoy preparado para lo que sea, yo tengo como manifestar que él mandó a matar a un abogado reconocido aquí en la ciudad de Quibdó porque iba a hablar de los problemas del municipio, también sé lo que le mando a hacer a un excandidato que lo estaba molestando, yo sé las trampas que hizo para ganar, él verá si se mete conmigo, esperemos a ver quién pierde más”, dice el personero de Quibdó, Domingo Ramos, personero de Quibdó.

Play/Pause Audio: personero de Quibdó involucra a alcalde en actos criminales 01:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1666982687267/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

De acuerdo con esto, Sigue La W habló con Martín Sánchez Valencia, alcalde de Quibdó, quien afirmó que este audio se trata de injuria y calumnia por parte del personero.

“A mí me da vergüenza con el país, con las nuevas generaciones que deben ver a sus representantes como ejemplo, yo he procurado ser ejemplo en nuestro territorio”, dijo.

Además, afirmó que nunca había ido a la Procuraduría ni a la Fiscalía a interponer nada en contra de Ramos, sin embargo, luego de este hecho, irá a denunciarlo ante la Fiscalía para que el personero pueda responder y dar pruebas de todo lo que dijo.

Asimismo, habló de la buena relación e incluso amistad que sostuvo desde el 1996 con Domingo Ramos. “Yo pensé que era un abogado de leyes, pero con esto me doy cuenta que no es un abogado profesional. Yo lo conozco desde el año 96″

Con respecto al homicidio del que lo acusa Ramos en el audio, explicó que “él se refiere a un homicidio del que otra persona ya me había sindicado y eso ya está esclarecido, esa persona no pudo comprobar y este señor cayó las mismas y tendrá que soportar por esa injuria”.

Incluso, aclaró que “ahí en el expediente está quienes fueron los actores intelectuales, unas bandas que están en Quibdó fueron los que mandaron a matar a ese abogado”, dijo.

De acuerdo con las supuestas denuncias que el alcalde habría interpuesto contra Ramos ante la Proocuraduría, explicó que fue que el personero llegó a extorsionar a unos contratistas y ellos lo denunciaron ante Sánchez, quien les sugirió que lo tenían que denunciar.

Por último, enfatizó que “eso fue hace poco tiempo, unos 20 días masomenos”, y explicó que en su momento no lo denunció porque los contratistas eran los que debían responder y sustentar las denuncias.