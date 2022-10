JEP tumba libertad de Mauricio Parra y envía proceso por lavado a justicia ordinaria

La Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó conceder el beneficio de amnistía por lavado de activos a Mauricio Parra “El Quesero”, supuesto testaferro de las Farc, y quien es procesado además por el homicidio de Alonso Orjuela dueño, al momento del asesinato, de la cadena Surtifruver.

La decisión (en la que se devolvió el proceso a la justicia ordinaria) obedeció a que para el tribunal, Parra y su hija Paola no hicieron aportes a la verdad valiosos, asunto en el que su propio abogado ha señalado que no tienen nada para decir, que son inocentes, y que desean que todos sus procesos penales pasen a un juicio adversarial en la misma JEP, o sean enviados a la justicia ordinaria (como finalmente ocurre), donde asegura, fueron víctimas de un montaje con falsos testigos.

“...los comparecientes continuaron usando los espacios de aporte a la verdad como un escenario para defenderse de la acusación efectuada por la Fiscalía. Con esta postura, obviaron no solo la información aportada, sino también la actitud de la comparecencia, la cual no se acompasa con los fines de esta Jurisdicción” señaló la Sala.

Además, rechazó compulsar copias en razón al supuesto montaje judicial desde la Fiscalía (concretamente sustentado, según el abogado de Parra, en “falsos testigos” como Fernando Bahamón Céspedes), indicando que las acusaciones en contra de Parra y su hija son claras, concretas y no merecen duda alguna hasta el momento.

Por ejemplo, la JEP recordó que Mauricio Parra fue condenado en 2003 al ser encontrado con 80 kilos de cocaína de las Farc y 50 millones de pesos (aunque Parra dice que era base de pasta de coca y de la Policía). Además indicaron que Parra, según la investigación, reemplazó a alias “Sonia” en labores de narcotráfico, cuando la exguerrillera fue extraditada a Estados Unidos.

“De ahí, que el despacho no pueda considerar la existencia de testimonios falsos o la mala actuación de funcionarios de esa jurisdicción. En todo caso, el despacho conoce que el apoderado de los comparecientes ya ha presentado denuncias al respecto”, definió la Sala.

La JEP continuó los reproches sobre Parra diciendo que no logró justificar de dónde obtenía tanto dinero en sus cuentas bancarias si aseguró que sus empresas no estaban generando ganancias. Y a su vez, desestimó lo dicho por Paola Parra, en referencia a que ella solamente firmaba documentos que no leía, o que solo se enteró en el proceso penal que había oficinas a su nombre.

“...es claro que el señor PARRA RODRÍGUEZ no ha indicado con suficiencia la fuente de sus recursos, y sobre todo, el fundamento para la vinculación de su hija a una actividad financiera y económica de tan alto nivel, según el tipo de capitales de que se trata” sentenciaron los magistrados.

Finalmente, la JEP negó la solicitud de desestimiento tácita que buscaban tanto Mauricio Parra como su hija, indicando que han sido claros en definir que ello no es posible, y mencionó una posible estrategia “dilatoria” desde la defensa de Parra y su hija.