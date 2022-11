“Seguiré pedaleando, ténganlo por seguro”: Nairo Quintana tras la decisión del TAS

Nairo Quintana se refirió a la ratificación por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre su descalificación del Tour de Francia 2022 por consumo de Tramadol. El ciclista lleva trabajando con un equipo jurídico por aproximadamente dos meses e hizo énfasis en que no se trata de un caso de dopaje.

Vea aquí TAS desestimó recurso de Nairo Quintana; confirmó descalificación en Tour de Francia

“Muchos no esperaban que me defendiera, pero ¿por qué no me voy a defender si yo no lo he hecho? Pues voy a ir con todo y hasta dónde sea. Esto no ha parado aquí, hay que seguir pedaleando”. Nairo añadió que es una situación que lo ha afectado no solo a él sino también a su familia, amigos y empresas.

Andrés Charria, abogado de Nairo Quintana, afirmó que la defensa se compuso de dos partes: una jurídica y otra científica. Para él, la UCI (Union Cycling International) se equivoca en las dos.

“Jurídicamente hay varios errores, pues el reglamento dice que al deportista hay que oírlo y no lo oyeron. En estos procedimientos es un derecho fundamental del atleta tener una muestra B y no la había”.

En lo que corresponde a la parte científica, Charria señala que hay múltiples errores a la hora de hacer el examen, pues había más ruido que presencia de Tramadona. Igualmente, añadió que no saben dónde estuvo la muestra desde el momento en que Nairo la entregó, hasta que llegó al laboratorio. Estos argumentos fueron presentados por la defensa, pero el recurso fue rechazado. “El fallo que llegó dice que no se acepta la apelación, pero no se conocen los argumentos”.

El ciclista colombiano también se refirió a lo sucedido con su exequipo Arkéa Samsic e indicó que “Decidimos no seguir juntos por la salud de todos. Levanté mi mano para defenderme y por eso se decidió no seguir. Quiero agradecer los años vividos y el desarrollo conseguido”.

Actualmente Nairo Quintana está sin equipo y busca escuadra para la temporada 2023.