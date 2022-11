Presidente Petro exige justicia y celeridad en caso de Hilary Castro #NiUnaMas

Actualmente en Colombia existe un amplio marco jurídico sobre la protección y atención integral de las mujeres víctimas de violencia sexual, pero al parecer estos mecanismos no han servido mucho porque los casos de abuso sexual hacia las mujeres se han incrementado y es bastante alarmante. Como mujeres, seguimos en peligro.

Solo por dar unos datos. La Veeduría Distrital reveló que 8 de cada 10 mujeres han tenido que sufrir algún tipo de acoso o violencia sexual, si esto no es alarmante, no sé entonces qué lo es.

Según el informe, los lugares más inseguros para las mujeres son las calles oscuras, lotes desocupados, las calles en mal estado, las calles en construcción, los puentes peatonales, el transporte público es decir son casi TODOS los lugares por los que una persona debe transitar en su vida cotidiana, el mensaje es claro: las mujeres no estamos seguras en ningún lugar de la ciudad.

La impunidad sigue siendo nuestra condena y mayor enemigo, en cuanto a feminicidios el 44,06% continúa en etapa de indagación, el 33,81% en juicio, el 13,73% en investigación y de todos estos casos tan solo el 7,17% en ejecución de penas.

Otro dato del informe que es preocupante; es que el 89,3% de las encuestadas dijo no haber denunciado los abusos sufridos. Esto solo demuestra que existe una GRAN desconfianza en las entidades judiciales y que algo NO se está haciendo bien desde lo institucional. ¿Qué está pasando?

Hace dos días, la joven Hilary Castro de 17 años aseguró que un habitante de la calle la abordó en una estación de Transmilenio, la amenazó y la sometió a actos sexuales. Ella contó que al denunciar el evento, se sintió revictimizada por las autoridades, lo que la llevó a contar su historia en redes sociales y que seguramente si no fuera viral nada habría pasado. Aquí volvemos a lo de siempre, qué pasa con la policía y con la seguridad de la ciudad.

Hilary es solo una de tantas, pero el abuso a cientos de mujeres ocurre diariamente. Cualquier encuentro sexual NO CONSENSUADO es denominado como ABUSO, sí ABUSO, uno que deja las peores cicatrices que no son son las físicas son las que quedan en el alma.

Catalina también expresó “Hay que seguir alzando la voz, hay que exigir justicia, hay que seguir diciendo y exigiendo que capturen a todos estos monstruos, pero seamos claros en algo y sin hipocresía ese cuento de “les duele más unos vidrios, buses o infraestructura que una mujer " no es cierto, dejen de romántizar y justificar la violencia. salir a las calles no quiere decir qué hay que destruirlo todo , la violencia no puede rechazarse con más violencia y en eso también todos deberíamos estar de acuerdo”.

Además al cierre añadió “Las mujeres no podemos seguir sintiéndonos inseguras a todo lado que vayamos. Se va acabar la Alcaldía de Claudia López y jamás vimos la Bogotá cuidadora que prometió y mientras ella se siente en Disney el resto de ciudadanos nos sentimos en una película de terror”.