Productor Bruno Borlone: “las buenas canciones pueden sonar en cualquier ritmo”

En W Fin de Semana estuvo Bruno Borlone, productor chileno que mezcla el funk, hip hop y electrónica, quien habló de su música y cuándo se inició como DJ.

“Me dedico a la música desde chico, pero como DJ desde el 2005. Siempre he tocado en bandas y producido para otras personas. Un día comencé a ‘remixear’ cosas para mí”, dijo.

“Desde chico toco varios instrumentos, no soy especialista, pero me domino en varios de ellos. Hay música que uno puede combinar. Saber de música me ha servido mucho porque estaría medio perdido”, añadió.

Contó de dónde le surgió la idea de mezclar el ritmo funk y electrónico con canciones recientes y que han marcado a las nuevas generaciones.

“Básicamente porque la música que me inspira es la de los 70 u 80, es la que me gusta a mí. La manera en la que podía llegar a un público más joven fue meterme en canciones de esta época, pero con la onda que me gusta”, comentó.

A propósito, insistió con que “las buenas canciones pueden sonar en cualquier ritmo”, destacando su trabajo.

Asimismo, habló de su visita a Colombia: “estuve en Bogotá y Barichara. Fui a tocar y a un evento privado, no tuve tiempo para nada, pero la pasé muy bien”.