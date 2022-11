Gobierno destina $2,1 billones para atender emergencias por temporada de lluvias

El presidente Gustavo Petro informó que a la fecha ya se han destinado $2,1 billones para mitigar las consecuencias de la temporada de lluvias que azota a varias regiones del país. Este dinero estará destinado a atender necesidades en alimentación, salud y zonas de reubicación de los más afectados en el país.

“Estamos en emergencia; se han destinado ya los recursos. El día de ayer ya hubo una transferencia que debe sumar $2,1 billones para atender lo urgente que es comida en primerísimo lugar; salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación”, dijo Petro.

“Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir vías, etc. Y algo que es fundamental, que tenía que ver con la prevención, que no se ha hecho en Colombia, que hoy podría generar, como sucede en Bogotá, que no haya víctimas”, agregó el jefe de Estado.

Así mismo, el mandatario señaló que la situación que vive el país representa, en términos de caída de agua, la más grande de los últimos 40 años, “los indicadores son superiores al desastre del 2010-2011 y, peor aún, la probabilidad es alta de que se extienda hasta el mes de febrero, marzo o abril del año entrante. El nivel freático es altísimo”.

Cabe recordar que en las últimas horas fue instalado en Cartagena el Puesto de Mando Unificado con el fin de atender las afectaciones provocadas por las inundaciones, como resultado de las fuertes lluvias registradas en los departamentos de Atlántico y Bolívar.