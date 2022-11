No hay recepción a la idea para que se cambie deuda por acción climática: Petro

Durante el encuentro del presidente Gustavo Petro con un grupo de indígenas de diferentes partes del mundo, el mandatario criticó la posición de muchos países que no apoyan la lucha contra el cambio climático para no perder dinero, por lo que muchas de sus propuestas no han tenido recepción.

“Aquí propusimos que se cambie deuda por acción climática, en diferentes foros donde me han invitado a hablar lo hemos dicho pero uno no encuentra sus recepción a la idea. Unos países porque están esperando limosna como la oportunidad de recibir un dinero gracias a que existe el problema, otros países porque lo que están viendo es una oportunidad de mantener las condiciones que propiciaron la crisis climática sin ningún tipo de sacrificio en sus estándares de vida de consumo desaforado de las riquezas no renovables de la tierra y otros porque ven una oportunidad de ganancia”, dijo el jefe de Estado en su intervención.

De igual forma el Mandatario, criticó las propuestas con las que se ha encontrado en sus conversatorios en los que insisten en la deuda, “que la forma de financiar la adaptación al cambio climático, es decir la manera como nos tenemos que organizar para que no nos maten los grandes cambios del clima debe ser financiado con deuda, es decir que tenemos que endeudarnos más para tratar de financiar los problemas que causan la crisis climáticas cada vez son mayores en nuestros propias sociedades pagarles intereses”.