Alcaldía de Cartagena derogará decreto que prohibía el parrillero hombre

Tras dos días de protestas que generaron caos en la movilidad y luego de una reunión entre el distrito y los líderes de las diferentes asociaciones de motociclistas, la secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González, anuncio que el Decreto 1542 regirá hasta las 12 de la medianoche del lunes 14 de noviembre y no hasta el 5 de diciembre como lo había estipulado inicialmente.

Ese decreto prohibía la circulación de parrillero hombre por toda la ciudad y era una medida en respuesta a la ola de criminalidad que deja ya 300 homicidios, la mitad de ellos bajo la modalidad de sicariato, cometidos usando motocicletas.

“Se construirá, entre el distrito y asociaciones de motociclistas, un nuevo decreto cuyo alcance sea concertado a través de mesas de trabajo. Se iniciará una caracterización de los motociclistas, para lo cual, se compartirá a través de WhatsApp un enlace en el que se podrán se registrar para recopilar su información socioeconómica y tener claro el universo de trabajo sobre el cual se van a fijar las medidas a aplicar”, dijo González.

Al terminar el encuentro con los voceros de la protesta, la secretaria González indicó que este proceso de concertación se logró “de manera amigable y estamos muy dispuestos a trabajar juntos para lograr medidas inmediatas, pero también a mediano y largo plazo que mejoren la situación de los motociclistas y las medidas de movilidad en la ciudad”.

Polémicas declaraciones de Dau

Por su parte, el alcalde William Dau dio unas polémicas declaraciones sobre el rechazo que generó el decreto de no parrillero; al término de una rueda de prensa el mandatario dijo desconocer las críticas a esta medida.

“Ha recibido críticas, yo he sido criticado por el decreto ese, seguro... y por parte de quién”, dijo el alcalde increpando a un periodista que le preguntó al respecto.

“Ah yo no sé. Yo la verdad he estado tan ocupado con la ola invernal que yo no he estado pendiente de esas críticas”, expresó.

Esas declaraciones han sido criticadas porque llegan tras dos días de protestas que han afectado la movilidad y que ahora el mandatario parece desconocer a pesar de que sus propios funcionarios anunciaron que derogarán el polémico decreto.