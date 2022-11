Sé que está en un proceso: alcalde de Lejanías tras condecorar a deforestador PPL

Reinel Gaitán Tangrife, alias ‘El Gurre’, es un ganadero, agricultor, empresario de aceite de palma y terrateniente en Meta y Guaviare señalado de ser uno de los mayores deforestadores del país, además de tener presuntas alianzas con actividades ilegales.

Según la Fiscalía General de la Nación, Gaitán habría entregado 3 millones de pesos a la Policía para que no le quitaran la maquinaría amarilla para la extracción ilegal de material de arrastre por lo que se le impuso medida de aseguramiento y prisión intramural, situación que fue así hasta abril cuando le dictaron prisión domiciliaria.

Sin embargo, y pese a esto, el alcalde de Lejanías, Óscar Chaparro, lo condecoró recientemente, anuncio que fue hecho por medio de la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de Lejanía.

“El Gobierno Municipal #ContinuamosLiderandoconlaComunidad que lidera nuestro Alcalde Óscar Iván Chaparro Suárez se honro en exaltar a Reynel Gaitan Tangarife, Jorge Elicer Martinez Leal y Hugo Castrillon Ramírez, por su labor en el sector económico y agrícola siendo importantes por su creación de expresiones que fortalecen la memoria histórica del Municipio, contribuyendo al crecimiento cultural y social de las nuevas generaciones de Lejanías, Meta, La Capital de la Abundancia”, se lee en el post acompañado de unas fotos que oficializan la condecoración.

Explotación de yacimiento, fraude procesal, soborno a funcionarios públicos, cohecho propio y cohecho por dar, son los delitos por los que está privado de la libertad alias ‘El Gurre’.

Sigue La W conversó con Óscar Chaparro, alcalde de Lejanías, Meta, quien afirmó que si tiene conocimiento de un proceso por parte de la Fiscalía, “yo no tengo la capacidad de investigar a una persona”.

Aunque admitió que sabe de este proceso, contó que lo condecoró porque les genera oportunidades en el sector del agro en el municipio y que no es quién para juzgar a Reinel Gaitán Tangrife.

“La Constitución Política marca que la persona es inocente hasta que sea juzgada. No puedo juzgar a las personas que generan empleo”, dijo.

Asimismo, y en referencia a la condecoración, la cual se dio el pasado miércoles 9 de noviembre en la sede de la Alcaldía, advirtió que “se hizo un trámite ante el ente competente y se desplazó con permiso para hacer el reconocimiento en la sede de la Alcaldía”, teniendo en cuenta que se supone que privado de la libertad.

En este sentido, confirmó que “hasta la fecha ni la Fiscalía me ha citado, ni me ha investigado por este hecho” y reiteró que no es quien para juzgar a nadie.