Julio Sánchez Cristo DJ: especial canciones mundialistas Qatar 2022

A pocas horas de comenzar el Mundial de Qatar 2022, Julio Sánchez Cristo le trae una selecta lista de aquellas canciones mundialistas. A continuación siga este especial en vivo.

PRIMERA HORA

El rock del mundial - Los Ramblers

Garrincha - Zitarrosa

World Cup Willie (Where in this world we are going) - Lonnie Donegan

We never walk alone - Gerry & The Pacemakers

México 70 - Los hermanos Zavala

Estadio Azteca - Andres Calamaro

Futbol - Maryla Rodowicz

Fußball ist unser Leben - Selección Alemana de Futbol 74

Canción mundial de Argentina - Enio Morricone

Marcha oficial mundial 78 - Banda Sinfónica de Buenos Aires

Patadura - Carlos Gardel

Gol argentino - Edmundo Rivero

El sueño del pibe - Enrique Campos

El mundial - Placido Domingo

SEGUNDA HORA

El mundo unido por un balón - Juan Carlos Abara 1:56

El equipo tricolor - Selección Mexicana

Santa Maradona - Mano Negra

La vida tombola - Manu Chao

La mano de Dios - Rodrigo

El baile de la gambeta - Bersuit Vergarab

Un’estate italiana - Gianna Nannini & Edoardo Bennato

To be a number one - Giorgio Moroder Project

Sound of blackness glory - Daryl Hall & Sound of Blackness Glory

I´m coming out - Diana Ross

The cup of life - Ricky Martin

La copa de la vida - Ricky Martin

The Lightning Seeds - Three lions

TERCERA HORA

Anthem - Vangelis

Que el futbol no pare - Patricia Manterola

Boom - Anastacia

Publicidad cerveza Quilmes mundial Korea Japón

Time of our lives - Il Divo & Tony Braxton

Hips don´t lie - Shakira

Waka waka - Shakira

Wavin flag - K’NAAN

We are one - Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte

La la la - Shakira

Live it up - Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi

Colors - Maluma & Jason Derulo

Better Together - Hayya Hayya

Arhbo - Ozuna, Gims & RedOne

Tukoh taka - Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares