Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, se retractó del preacuerdo con Fiscalía

W Radio conoció en primicia que Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, se retractó del preacuerdo que se había concretado con la Fiscalía General de la Nación, por ser uno de los principales reclutadores de los denominados “falsos positivos” en Colombia.

De esta manera se cae por completo la negociación que contemplaba inicialmente que alias ‘El Zarco’ pagaría una condena de 26 años y 8 meses de prisión, al reconocer su responsabilidad en los homicidios de 17 personas además, de aportar elementos clave para el esclarecimiento de los hechos.

W Radio conoció que el abogado Jhon William Zuluaga Ramírez, defensor de Castro Ramírez, le envió un oficio en el que oficializa el desistimiento al preacuerdo que se había concretado con la Fiscalía General de la Nación al juez primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima) en el que formaliza que alias ‘El Zarco’ se retracta de lo actuado hasta el momento, al no tener claridad de las condiciones de la negociación en la que acepta los cargos de Homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.

“Se suspenda toda actuación con relación al preacuerdo que presentara la Fiscalía General de la Nación en cabeza del doctor Camilo Andrés Chaves Moreno, en su Calidad de Fiscal 63 Especializado de Derechos Humanos en Bogotá y Luis Jhon Castro Ramírez ante su Despacho y con relación al presente proceso. Lo anterior en el entendido que no tiene claro las condiciones de aceptar cargos, no entiende porque recibirá una condena, si lo que ha sido es testigo clave de la fiscalía para seguir el proceso en contra de otras personas y lo que aduce es que la fiscalía le había prometido unos beneficios y no una condena”, son apartes del documento.

También se advierte en el documento que el abogado de la defensoría pública le dijo que aceptara el preacuerdo tal y como lo presentó la Fiscalía, sin que Luis Jhon Castro Ramírez, conociera las implicaciones del mismo.

“Al haber conversado con el abogado de la defensoría pública, le dijo que dijera que estaba de acuerdo con el preacuerdo, que porque era lo mejor para él, sin que se midieran las consecuencias de tal preacuerdo. Y como a la fecha no se ha socializado la aceptación o no de los términos del mismo de parte de su Despacho, es decir ese preacuerdo no ha nacido a la vida jurídica, se decidió de parte del procesado, retractarse del mismo, ya que se está en el derecho de afrontar el proceso penal en sus etapas siguientes, iniciando con la correspondiente acusación, como garantía de defensa y el debido proceso”, indican.

También pide en el documento conocido por W Radio, que se convoque a audiencia de acusación para el próximo 24 de noviembre.

“Es voluntad de mi representado no aceptar los términos del preacuerdo, ya que en el mismo preacuerdo no se encuentran registrados los beneficios por colaboración que le había ofrecido la Fiscalía a mi representado, por la colaboración efectiva como ya se ha mencionado, en el proceso contra militares y otros funcionarios públicos por los mal llamados falsos positivos”, concluye el abogado Zuluaga Ramírez.

Luis John Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, hizo parte por muchos años a la guerrilla del ELN. Ante la Fiscalía General de la Nación admitió que participó directamente en las ejecuciones extrajudiciales de seis personas, ocurridas en 2008 en el sector conocido como El Mango (Tolima). Aunque, se le investiga por otros hechos similares ocurridos en otras regiones del país.

En su momento, confesó que cinco uniformados adscritos al batallón Jaime Rooke, ubicado en el sur de Ibagué, también participaron de estos hechos.

Alias ‘El Zarco’ tenía la función de reclutar víctimas de “falsos positivos” su papel consistía en convencer a los jóvenes y, en ese caso particular, consiguió que seis jóvenes viajaran desde Cali hasta Ibagué (a más de seis horas del Valle del Cauca), con el objetivo de conseguir un trabajo, fachada para atraerlos.

Tras el engaño, los asesinaron y los hicieron pasar como guerrilleros. ‘El Zarco’ confesó los detalles de la planificación y ejecución de este tipo de hechos ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El año pasado fue extraditado de España.

Cabe recordar que, tanto el Consejo de Ministros de España como la Audiencia Nacional aprobaron la extradición del sujeto que fue guerrillero del ELN y aceptó haber participado en la planeación y ejecución de 17 casos de ‘falsos positivos’ ocurridos entre los años 2007 y 2008, en regiones como el Tolima.