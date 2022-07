A propósito de las denuncias de Luis John Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, sobre la falta de atención médica y fallas en la alimentación, Sigue La W conoció sus intenciones de contar la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

En un audio, aseguró que está a la espera de ser convocado por la JEP para contar su versión en el caso de los falsos positivos.

A continuación escuche las declaraciones de ‘El Zarco’.

Play/Pause 'El Zarco': estoy esperando a contar en la JEP la verdad sobre 'falsos positivos' 03:53 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1657823423_276_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

“Sigo dispuesto y a la espera que la JEP me llame. En este momento estoy en el departamento de Gestión documental de la JEP. Estoy dispuesto a contarle a Colombia y que se sepa la verdad de lo que sucedió con los hechos en los que estoy involucrado al desmovilizaron. Que las familias de las víctimas sepan la verdad por lo que me pidieron a España. También que sepan la verdad, yo quiero contar y estoy a disposición y a la espera que la JEP me llame para contar todo lo que yo sé”, aseguró.

Además de sus pronunciamientos, Sigue La W conoció la denuncia de Luis John Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, quien aseguró que ha recibido comida en mal estado en la cárcel La Picota. Según él, no cumplen con las garantías básicas mientras está recluido.