Primicia: ‘El Zarco’ aceptaría 26 años de cárcel por falsos positivos

Sigue La W reveló en primicia detalles sobre el borrador del preacuerdo con el que Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, aceptaría 26 años y 8 meses de prisión por ‘falsos positivos’.

De acuerdo con el documento, ‘El Zarco’ reconocería su responsabilidad en el homicidio de 17 de personas y aportaría elementos para la construcción de la verdad por sus actos.

Vale resaltar que, con los documentos, alias ‘El Zarco’ busca, a través de la confesión, dar nombres claros y obtener un beneficio por la justicia, es decir una rebaja de pena.

Entre los casos que se citan en este borrador de preacuerdo, está el de Villa Carmelo en el Valle del Cauca sobre ejecuciones extrajudiciales.

Se trata de uno de los casos donde se relata el horror de los falsos positivos y se detallan nombres de militares involucrados.

Vale resaltar que ‘El Zarco’ también tendría intención de aportar a la verdad en la JEP tras reconocer estos casos por los que se le acusa.

“Sigo dispuesto y a la espera que la JEP me llame. Estoy dispuesto a contarle a Colombia y que se sepa la verdad de lo que sucedió con los hechos en los que estoy involucrado. Que las familias de las víctimas sepan la verdad por lo que me pidieron a España. También que sepan la verdad, yo quiero contar y estoy a disposición y a la espera que la JEP me llame para contar todo lo que yo sé”, aseguró a mediados de julio para Sigue La W.

A continuación los documentos conocidos por Sigue La W:

