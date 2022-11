El teniente coronel de la Policía de Barranquilla asesinó a mi hijo: madre del menor

Sigue La W conoció la denuncia de una madre que afirma que su hijo, un menor de 14 años, fue asesinado por miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados llegaron a una cancha en Soledad, Atlántico, donde jóvenes se enfrentaban con piedras.

En entrevista con Sigue La W, Betzabeth Ramírez, madre del menor asesinado, indicó que está muy segura que la fue la Policía quien asesinó a su hijo. “Hay muchos testigos que vieron a la Policía, es más en ese sitio solo disparó la Policía ahí no disparó nadie más. Hay unos videos en redes donde una señora les grita que no dispararan porque eran niños y ellos no están armados, en los videos se puede ver claramente que son los únicos que dispararon”.

Añadiendo que “los jóvenes que estaban ahí proceden a tirarle piedras a la Policía para poder llevarse el cuerpo del niño y es ahí cuando la Policía hace más tiros al aire. Ellos como pudieron arrestaron al niño como 20 metros, lo alejaron de la patrulla y ahí lo logran subir a una moto y lo llevan al hospital, pero él ya estaba muerto”.

De igual forma, aseguró con nombre propio, que quien habría asesinado a su hijo fue el teniente coronel Luis Sandoval.

En cuanto a los hechos que se presentaron antes de los disparos, Ramírez indicó que los niños estaban jugando cuando salieron otros jóvenes de un barrio vecino y se empezaron a lanzar piedras “porque ellos no se caen bien”.

“Ese día llegaron primero los motorizados, al ver que no pueden controlar la situación llamaron al comandante. Cuando se baja el coronel, el niño quedó enfrente de la camioneta, él quedó solo y sin medir palabras le disparó directamente al niño en la cara”, especificó.

En cuanto a los resultados de Medicina Legal, la madre contó que le entregaron a su hijo sin entregar explicaciones. “A mí me entregaron un cuerpo con gusanos, fue lo que Medicina Legal me entregó, yo no sé nada del caso”.

¿Quién era el niño asesinado?

Sobre quién era su hijo, Ramírez comentó que su hijo Gabriel era un niño de 14 años que cursaba séptimo grado y que le encantaba el deporte, la música y la fotografía. “Tenía tantas cosas, tenía apenas 13 días de cumplir 14 años, era un niño que apenas empezaba la vida”.

Sigue La W se comunicó con la Policía, quien negó las acusaciones. Aseguran que los hechos se presentaron por un enfrentamiento entre los jóvenes con armas contundentes y posiblemente con armas de fuego.

Para finalizar, la madre del menor dejó claro que el responsable del asesinato de su hijo es el teniente coronel de la Policía. “Ese mismo Policía me llevó a Medicina Legal y me dejó allá votada, cuando llegué a la casa me dijeron que a mi hijo lo había matado un Policía, ellos nunca van a aceptar sus errores”.

Conozca todos los detalles a continuación: