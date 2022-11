Peñalosa es mitómano, nunca me perdonará que tumbara TransMilenio por la 7ma: Lara

El exsenador Rodrigo Lara pasó por los micrófonos de Sigue La W para responderle al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa sobre las obras inconclusas en la capital del país. Además, se refirió al cruce de ataques entre los dos.

Para empezar, aseguró que “la semana pasada tuvimos una serie se agrias discusiones con el doctor Enrique Peñalosa, él fue muy grosero conmigo en su trino, la verdad evito los debates personales. El problema de Bogotá es caótico, la gente está desesperada por el transporte público”.

Por esto, según comentó, “lo que hice fue escribir una columna contando que Bogotá es la única ciudad grande de América Latina que no tiene Metro, hice un juicio político. Esto se dio por una decisión mal dada, han transcurrido 30 años y por eso Bogotá no tiene Metro”.

En cuanto a la responsabilidad de Peñalosa en los incumplimientos que menciona, el exsenador aseguró que “sobre eso hay documentación, él dijo que no al Metro, se inventó ese embuste que el sistema de buses hacía lo mismo y hoy estamos pagando las consecuencias”.

Lara responde ante señalamientos de Peñalosa:

Sobre los señalamientos que hizo el exalcalde, quien aseguró que Lara lo critica porque está dolido porque no le entregaron el puesto en la Gerencia de la Caja de Vivienda Popular, indicó que “basta con ver la rabia y el odio con la que habla Peñalosa para saber lo que tiene en su corazón. Él no me perdonará jamás que yo le haya iniciado una acción popular con la que se tumbó el TransMilenio por la séptima”.

Según Lara, ese proyecto se cayó porque “estaba mal planeado. Ese sistema lo diseñó Peñalosa chambonamente porque él no es el gerente que dice ser, a las carreras para poderlo adjudicar a como diera lugar”.

Además, hizo fuertes críticas contra el exalcalde, asegurando que “Peñalosa es mitómano (…) tenía un amigo muy cercano trabajando con él y asoció eso conmigo, pero el señor que llegó allá no necesita recomendaciones, llegó allá por mérito propio. Ya demostró lo mentiroso que es con sus títulos universitarios”.

Por otra parte, señaló que “Peñalosa se la pasa viajando por el mundo, de la mano del lobby, de los vendedores de buses, llegando a ciudades diciendo ‘para qué hacen Metro, si podemos tener un sistema de buses que puede hacer lo mismo que el Metro’. Bogotá es como el conejillo de laboratorio de Enrique Peñalosa”.

¿Rodrigo Lara se lanzará a la Alcaldía de Bogotá?

Para finalizar, Lara habló sobre las posibilidades de lanzarse a la Alcaldía de Bogotá. Allí indicó que no lo descarta y habrá que esperar hasta el próximo año.

“Yo no descarto la posibilidad, en este momento no puedo, soy abogado, tengo poderes, vivo de mi trabajo, pago el colegio de mis hijos con mi pequeña oficina. En este momento no puedo ser candidato, esperemos al próximo año”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación: