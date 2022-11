Damnificados por la temporada invernal podrán ser reubicados en predios expropiados

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, informó que los damnificados y las comunidades en riesgo por la temporada invernal podrán ser reubicadas en predios comprados o expropiados a privados, en lugar de salones comunales y colegios.

La iniciativa es aplaudida por damnificados en Cúcuta, entre ellos las familias de la invasión del 23 de enero, quienes desde el anterior gobierno siguen esperando la reubicación de más de 80 damnificados, tras dos años de la emergencia no han logrado una vivienda digna.

Uno de los habitantes de la invasión 23 de enero aseguró “creemos que esta puede ser la medida que necesitamos, quienes hemos sufrido durante los últimos años por la ola invernal, dos años el anterior gobierno nos prometió la reubicación, recuperación de enseres y apoyo, pero las ayudas no llegaron”.

“Nos prometieron la reubicación y no ha llegado, nos prometieron un terreno que no se ha adquirido, hoy tenemos más de cinco meses sin pagar arriendos porque los compromisos de la unidad de gestión de riesgo no se han cumplido”. Señaló

La unidad nacional de gestión de riesgos advirtió que la medida implicará un esfuerzo de la Unidad, porque se debe cambiar el modelo de trabajo para obtener, pagar y distribuir las ayudas.

