Estos son los reclamos de motociclistas a MinTransporte pese a descuento del SOAT

Bogotá

Tras el anuncio del Gobierno de Gustavo Petro de un descuento del 50% en el SOAT, continúan los reclamos del gremio de los motociclistas.

Alejandro Rubio, uno de los lideres del gremio de los motociclistas, aseguró que este tipo de acuerdos se han logrado sin tener “nada escrito”.

“No es que no sea suficiente, agradecemos este gran gesto que no veíamos en muchos años, el asunto es que como hace poco se hizo un convenio con el ministro y ofreció que para el 31 de octubre se arreglaba esto, convenio verbal que no se dio, lo que pasó ayer fue verbal, no hay nada escrito”, aseguró.

Además de estos reparos al anuncio del Gobierno con el descuento del SOAT, se refirió a las críticas por la expedición de estas pólizas de forma masiva.

“No se dijo si se va a volver a expedir la póliza de manera masiva y eso es muy delicado, nos manifiestan que es muy complejo”, agregó.

