‘El Cole’ fue invitado al Mundial de Qatar 2022 como “leyenda del fútbol”

En el cubrimiento especial de W Radio sobre el Mundial de Qatar 2022, conversamos con Gustavo Llanos, más conocido como ‘El Cole’, quien se considera el hincha más fiel de la Selección Colombia.

Para empezar, expresó que su viaje no ha sido del todo completo debido a la ausencia de Colombia en el Mundial, “cuando mi madre peleaba con mi viejo decía que la felicidad nunca es completa, y ahora el fútbol me ha enseñado que tiene toda la razón mi vieja, por supuesto que sin la Selección Colombia me da tristeza, pero vivo esa dualidad porque estoy en el Mundial y la he pasado feliz y dichoso”.

En esa misma línea, comentó que “me falta ver jugar a mi Selección Colombia, eso es lo que me apasiona, lo que hace mover mis entrañas, mis alas, lo que hace pintar mi cara. Me siento ubicado y desubicado”.

Además, reveló las razones por la que él entra a todos los partidos del Mundial sin boleta. “Yo estoy invitado por el Comité Organizador del Mundial, el comité supremo, me invitaron como una leyenda del fútbol. A raíz de eso me pagaron todo, todo está pago, pero no incluye las boletas”.

Por eso, según contó, se va a los estadios sin boleta y “allá siempre he encontrado un ángel que me lo encuentro en el camino, entablamos un conversación y de pronto me regalan las boletas. Me siento dichoso, me la he vacilado”.

Por otra parte, indicó que “yo tengo mucha identidad. Todo lo mío es de Colombia, eso ha hecho que durante 34 años yo me haya convertido en un icono de mi Selección Colombia, porque en momentos difíciles ahí está ‘El Cole’”.

Por último, aseguró que “mi corazón no me da oportunidad para que yo apoye a otro equipo”. Sin embargo, “tengo afecto por los equipos suramericanos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: